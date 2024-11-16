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الرياضة - 09:51 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» يتراجع بختام تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:51 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» يتراجع بختام تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:51 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» يتراجع بختام تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 09:51 مساءً - سعر الذهب.. تراجع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 17 نوفمبر 2024، فسجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات اليوم، نحو 3600 جنيه للبيع، بينما سجل في مساء التعاملات نحو 3560 جنيها للبيع، وسجلت أوقية الذهب عالميا نحو 2563.21 دولار.

سعر الذهب في مصر

وفي السطور التالية تعرض الأسبوع كل ما يخص سعر الذهب في مصر، ويمكنكم متابعة التحديثات باستمرار من خلال الخدمة المتقدمة والشاملة لجميع المجالات، من خلال الضغط هنــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 17 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4068.5 جنيه 4045.75 جنيه
عيار 22 3729.5 جنيها 3708.5 جنيه
عيار 21 3560 جنيها 3540 جنيها
عيار 18 3051.5 جنيه 3034.25 جنيه
عيار 14 2373.25 جنيه 2360 جنيه
عيار 12 2034.25 جنيه 2022.75 جنيه
عيار 9 1525.75 جنيه 1517.25 جنيه

سعر الذهب خلال التعاملات المسائية

سعر الذهب عيار 24

هبط سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات الختامية إلى مستوى 4068.5 جنيه للبيع، 4045.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

نقص سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات النهائية إلى مستوى 3729.5 جنيه للبيع، 3708.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

سيطر الهبوط سعر الذهب عيار 21 في مساء التعاملات ليسجل 3560 جنيها للبيع، 3540 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سيطر التراجع سعر الذهب عيار 18 في نهاية التعاملات ليسجل 3051.5 جنيه للبيع، 3034.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

تراجع سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 2373.25 جنيه للبيع، 2360 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

انخفض سعر الذهب عيار 12 خلال التعاملات الختامية إلى مستوى 2034.25 جنيه للبيع، 2022.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في ختام التعاملات نحو 1525.75 جنيه للبيع، 1517.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، نحو 28480 جنيها للبيع، 28320 جنيها للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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