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دوري أبطال أفريقيا للسيدات، مسار يفوز على كوميرسيال بنك الإثيوبي ويتأهل لنصف النهائي - أخبار كلمتك

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دوري أبطال أفريقيا للسيدات، مسار يفوز على كوميرسيال بنك الإثيوبي ويتأهل لنصف النهائي - أخبار كلمتك

دوري أبطال أفريقيا للسيدات، مسار يفوز على كوميرسيال بنك الإثيوبي ويتأهل لنصف النهائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 09:42 مساءً - دوري أبطال أفريقيا للسيدات، فاز فريق مسار للسيدات على فريق كوميرسيال بنك الإثيوبي بنتيجة 2-1 في إطار المرحلة الثالثة بدوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2024.

بهذه النتيجة يتاهل فريق مسار المصري  لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في أول مشاركة بالبطولة بتاريخ النادي.

ويواجه مسار نظيره الجيش الملكي المغربي مساء الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما تنطلق مرحلة نصف النهائي بمباراة إدو كوين ضد مازيمبي الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

جوائز بطولة دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية 

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كشف عن حصول كل فريق مشارك في دوري أبطال إفريقيا على 150 ألف دولار.

وشهدت الجوائز المالية لدوري أبطال إفريقيا للسيدات زيادة بنسبة 52% منذ انطلاقها في 2021.

ويحصد الفريق الفائز بدوري أبطال إفريقيا للسيدات 2024 بالمغرب على 600 ألف دولار.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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