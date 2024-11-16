122.9 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع - أخبار كلمتك

122.9 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع - أخبار كلمتك

بعد انتهاء تصويره، تفاصيل أدوار أبطال فيلم "الست" لـ منى زكي - أخبار كلمتك

بعد انتهاء تصويره، تفاصيل أدوار أبطال فيلم "الست" لـ منى زكي - أخبار كلمتك

بعد عام على الانفصال، شريف منير يظهر برفقة لورا عماد بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

بعد عام على الانفصال، شريف منير يظهر برفقة لورا عماد بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

عبد العاطي يلتقي نظيره الصربي ويشيد بتطور العلاقات الثنائية خلال منتدى صير بني ياس - أخبار كلمتك

عبد العاطي يلتقي نظيره الصربي ويشيد بتطور العلاقات الثنائية خلال منتدى صير بني ياس - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة لاجبار فتاة عدنية بالزواج عن طريق خطابة بمسن عماني(مؤلم) - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة لاجبار فتاة عدنية بالزواج عن طريق خطابة بمسن عماني(مؤلم) - أخبار كلمتك

الأكاديمية العربية تنظم ورشة عمل مشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

الأكاديمية العربية تنظم ورشة عمل مشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

10 خطوات لفحص سيارتك والحفاظ عليها قبل فصل الشتاء - أخبار كلمتك

10 خطوات لفحص سيارتك والحفاظ عليها قبل فصل الشتاء - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

منتخب جورجيا يتعادل مع أوكرانيا 1/1 في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
منتخب جورجيا يتعادل مع أوكرانيا 1/1 في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

منتخب جورجيا يتعادل مع أوكرانيا 1/1 في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 09:24 مساءً - تعادل منتخب جورجيا مع ضيفه منتخب أوكرانيا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب باتومي أرينا، في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

سجل سولومون كفيركفيليا لاعب منتخب جورجيا هدف أوكرانيا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 7، بينما أحرز اللاعب جيورج ميكوتادزي هدف تعادل منتخب جورجيا في الدقيقة 77.

وبهذه النتيجة يحتل منتخب جورجيا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما رفع منتخب أوكرانيا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق