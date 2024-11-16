غدا، جولة نارية فى بطولة شمال أفريقيا للشباب بالإسماعيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 09:08 مساءً - شباب الفراعنة يصطدمون بالمحاربين، واسود الاطلسى مع نسور قرطاج

تقام غدا الأحد، جولة نارية فى بطولة شمال أفريقيا للشباب مواليد 2005 لكرة القدم بالإسماعيلية وهى البطولة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية.

فعاليات المباراة الأولى

يلتقي فى المباراة الأولى تونس مع المغرب فى الخامسة مساء، يليها مباراة مصر مع الجزائر الساعة الثامنة مساء، وتقام المباراتان تباعا باستاد هيئة قناة السويس ذلك الصرح الرياضى الرائع ضمن منافسات الجولة الثانية.. يخوض المنتخبات الأربعة المنافسات بطموحات قوية لحصد النقاط خاصة وأن البطولة تقام بنظام الدورى والفائزان يصعدان إلى نهائيات الأمم الإفريقية حالة إقامتها فى كوت ديفوار.

جانب من مران الفرق،كلمتك

صعود منتخب واحد فقط

بينما يصعد منتخب واحد فقط فى حالة إقامتها فى مصر حيث يتنافس على ملف تنظيم البطولة واستضافتها مصر وكوت ديفوار وحتى الآن لم يتم حسم الدولة المستضيفة وتعول مصر آمالها على المهندس هاني ابوريدة الذى حسم سباق انتخابات الجبلاية بالتزكية، نظرا لعلاقاته القوية والمتشعبة والنافذة بحكم منصبه فى تنفيذية الكاف والفيفا.

جانب من مران الفرق،كلمتك

إقامة المسابقة بملف تنظيم

كما أن أسبقية تقدم مصر بملف التنظيم يدعم موقفها بقوة فى استضافة البطولة، وهذا كان ضمن شروط البرازيلى ميكالى المدير الفني لشباب مصر لقبول القيادة الفنية قبل نحو شهر من البطولة لدرجة أن فترة إعداده لهذا الجيل لم تتجاوز 15 يوما تدريبات عكس المنتخبات الشقيقة الاخري المشاركة بالبطولة.

جانب من مران الفرق،كلمتك

تستعد المنافسات منذ أكثر من عامين الجولة الأولى شهدت فوز المغرب وتونس على مصر وليبيا بنتيجة ٢-١ وقدم الفراعنة مباراة قوية أمام اسود الأطلسي رغم الغيابات المؤثرة فى صفوفه الأساسية ومع ذلك تعهد ميكالى ببذل قصارى الجهد للوصول إلى أبعد نقطة بينما حسم نسور قرطاج فوزهم على ليبيا فى الدقائق الأخيرة، فى المقابل يلعب محاربو الصحراء أول مباراته غدا فى البطولة وستكون المباراة صعبة جدا فى ظل رغبة احفاد الفراعنة التعويض.

جانب من مران الفرق،كلمتك

ورفع الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب شعار لا وقت للراحة استعدادًا للقاء نظيره الجزائري..وكان البرازيلى روجيريو ميكالى وريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب وليونياردو مدرب الأحمال وموسيس مدرب الحراس أشرفوا على المران المسائي أمس الاول.

واستغرق المران 90 دقيقة، خضع خلاله اللاعبون الذين شاركوا في مباراة منتخب المغرب الأخيرة للجاكوزي والتدليك والدوران حول الملعب فيما أدي باقي زملائهم تدريبهم المعتاد..وقال إسلام الشاطر مدير منتخب مصر للشباب: إن الخسارة الأخيرة أمام المنتخب المغربي بهدفين لهدف تم احتوائها سريعًا والتطلع لمواجهة الجزائر الصعبة غدا

وأضاف " الشاطر " أنه نظرا لضيق الوقت بين لقاء المغرب ومباراة الجزائر فقد تم التركيز على النواحي الخططية ورفع الروح المعنوية لدى اللاعبين وتحفيزهم بضرورة استغلال عامل الأرض والجمهور لمصلحتهم.

وأشار اسلام الشاطر إلى أن المدرب البرازيلى ميكالى روجيريو عكف على مشاهدة شرائط فيديو لبعض مباريات المنتخب الجزائري.

وأوضح " الشاطر" أن اللاعب سليم طلب المحترف فى هيرتا برلين الألماني لن يستكمل لقاءات البطولة بعد أن أثبت التقرير الطبي إصابته بتمزق من الدرجة الأولى بالعضلة الخلفية.

وأكد "الشاطر" أن اللاعب غادر معسكر المنتخب بالإسماعيلية للقاهرة تمهيدًا للعودة إلى ألمانيا لاستكمال علاجه في ناديه الألماني بناءً على طلب والده المقيم هناك مع أسرته.

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