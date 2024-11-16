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الرياضة - 08:55 - عامل كام في البنك الأهلي؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:55 - عامل كام في البنك الأهلي؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:55 - عامل كام في البنك الأهلي؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 08:55 مساءً - سعر الدولار اليوم.. استقر سعر الدولار اليوم في ختام التعاملات المسائية بالبنوك المصرية، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 49.32 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع نحو 49.42 جنيه مصري.

وتستعرض كلمتك، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 49.32 جنيه للشراء بينما، وصل سعر البيع للدولار مقابل الجنيه المصري ببنك الإسكندرية نحو 49.42 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم السبت نحو 49.34 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع في بنك قناة السويس نحو 49.44 جنيه مصري.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

ووصل سعر الشراء في المصرف العربي الدولي للدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.30 جنيه مصري، بينما سجل سعر البيع للدولار اليوم في المصرف العربي الدولي نحو 49.40 جنيه مصري.

سعر الدولار في كريدي أجريكول

وأما في كريدي أجريكول وصل سعر الدولار نحو 49.20 للشراء، بينما وصل سعر البيع للدولار نحو 49.30 جنيه مصري.

الدولار الأمريكي اليوم

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم نحو 49.30 للشراء، بينما وصل سعر البيع للدولار في البنك المتحد نحو 49.40 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

ووصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 49.32 للشراء، بينما سجل سعر البيع للدولار في البنك المصري الخليجي نحو 49.42 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 في بنك التنمية الصناعية نحو 49.24 للشراء، بينما وصل سعر البيع نحو 49.34 جنيه مصري.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر نحو 49.30 للشراء، بينما سجل سعر البيع للدولار في بنك مصر نحو 49.40 جنيه مصري.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

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أهم الأخبار

سعر الدولار اليوم السبت 16 نوفمبر 2024
البنوك المصرية شراء بيع
سعر الدولار في البنك المركزي 49.32 جنيه 49.42 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.30 جنيه 49.40 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 49.30 جنيه 49.40 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 49.30 جنيه 49.40 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.32 جنيه 49.42 جنيه
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.30 جنيه 49.40 جنيه
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.35 جنيه 49.44 جنيه
سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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