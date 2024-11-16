دوري الأمم الأوروبية، جاكبو وفان دايك يقودان هولندا أمام المجر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 08:50 مساءً - السبت 16/نوفمبر/2024 - 08:43 م 11/16/2024 8:43:19 PM

أعلن رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا تشكيل الطواحين لمواجهة نظيره منتخب المجر، على ملعب "أمستردام أرينا"، بالجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية مساء اليوم السبت.

تشكيل هولندا أمام المجر

تشكيل المجر أمام هولندا

موعد مباراة هولندا والمجر في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق مباراة هولندا والمجر في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر.

القناة الناقلة لمباراة هولندا والمجر في دوري الأمم الأوروبية



تذاع مباراة هولندا والمجر في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN sports HD 2.



ويقع منتخب هولندا مع المجر في المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات البوسنة والهرسك ومنتخب ألمانيا.

ويحتل المنتخب الهولندي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بينما تأتي المجر في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

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