الرياضة - 08:39 - بعد 12 يوما.. WE تعلن وقف الإنترنت المنزلي رسميا لهذه الفئات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 08:39 مساءً - يتساءل العديد من المواطنين عن خطوات دفع فواتير التليفون الأرضي قبل تطبيق أي غرامات، حيث يؤدي عدم سدادها إلى انقطاع الإنترنت المنزلي الثابت.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

.أتاحت الشركة المصرية للاتصالات خاصية معرفة فاتورة التليفون الأرضي 2024 أون لاين عبر الموقع الرسمي، يمكنك ايضا معرفة فاتورة التليفون الأرضي عبر الاتصال علي رقم الشركه المصرية.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2024

وأتاحت الشركة المصرية للاتصالات WE إمكانية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2024، والتي تكون عن المدة «سبتمبر-أغسطس-نوفمبر» بدءًا من 1 نوفمبر 2024، ولمدة 20 يومًا بدون تطبيق أي غرامات، حيث يتم السداد عبر عدة طرق أون لاين أو فرع الشركة أو أحد منافذ فوري وماكينات الدفع الآخرى.

أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر

يتم رفع الخدمة مؤقتًا من يوم 28 نوفمبر أي بعد 12 يوما من اليوم، وهو ما يؤدي إلى انقطاع الإنترنت المنزلي، وفي حالة سداد الفاتورة بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لدفعها ستكون هناك غرامة عن كل شهر تأخير ( 1.5% من قيمة الفاتورة بحد أدنى 10 جنيهات.

وعقوبات التأخير في السداد الفتورة

في وقت مضي دعت الشركة المصرية للاتصالات WE جميع المشتركين إلى ضرورة الالتزام بدفع اشتراكات الخط الأرضي في موعدها، لتجنب انقطاع الخدمة سواء كان الاتصالات أو الانترنت الثابت، وأكدت أن التأخير في السداد قد يؤدي إلى قطع الخدمة بعد فترة بين ثلاثة وأربعة أشهر، وحينها يتم سحب الخط نهائيا.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر 2024

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2024 سهل جدا من خلال تطبيق MY WE «ماي وي»، والدخول على الفواتير والاستعلام عنها ودفعها اون لاين باستخدام البطاقة الائتمانية، أو من خلال زيارة موقع المصرية للاتصالات.

- ادخل إلى على موقع المصرية للاتصالات الإلكتروني مـن هنــــــــا.

- أدخل كود المحافظة.

- أدخل رقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عن فاتورته.

- اضغط على استعلام.

- يظهر أمامك الفواتير المطلوب سدادها.

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر «أون لاين»

- ادخل عبر موقع المصرية للاتصالات مـن هنــــــــا.

- استعلم عن قيمة الفاتورة.

- اختر دفع فاتورة التليفون الأرضي.

- أدخل كود المحافظة.

- أدخل رقم التليفون الأرضي المراد سداد فاتورته.

- بعد ظهور الفواتير المستحقة اضغط على «السداد الإلكتروني».

- ثم اضغط على «ادفع».

- أدخل بيانات الفيزا المطلوبة.

- اضغط على أيقونة «سدد».

دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2024 عن طريق «إنستا باي»

- اختر دفع الفواتير.

-اختر فواتير التليفون والإنترنت.

-اختر شبكة وي.

- اختر دفع فاتورة التليفون الأرضي.

- أدخل رقم التليفون الأرضي

- اضغط التالي.

- تظهر أمامك قيمة الفاتورة.

- اضغط دفع.

- أدخل الرقم السري للتطبيق لإتمام عملية السداد.

دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2024 عن طريق تطبيق MY WE

- الدخول على التطبيق

- اختر دفع فاتورة التليفون الأرضي.

- تظهر أمامك قيمة الفاتورة.

-الدفع من خلال الفيزا

- يتم ادخال بيانات الفيزا والرقم السري

- يتم الضغط على سداد

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