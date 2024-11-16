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كرة السلة، الزمالك يفوز على الزهور بدوري المرتبط - أخبار كلمتك

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كرة السلة، الزمالك يفوز على الزهور بدوري المرتبط - أخبار كلمتك

كرة السلة، الزمالك يفوز على الزهور بدوري المرتبط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 08:38 مساءً - كرة السلة، فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الزهور بنتيجة 89 - 51، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري المرتبط.


وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

27 - 13
51 - 27
65 - 35
89 - 51

وشهدت المباراة تواجد كل من، هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمد طارق، ونيرة الأحمر، ورامي نصوحي وأحمد خالد حسانين، أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.

ومن المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره الزهور يوم الثلاثاء المقبل، على صالة الأخير، في لقاء الإياب لدور 16  لبطولة دوري المرتبط.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "طارق السعيد رئيسًا، ووائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، وكريم حاتم مدربًا، وإسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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