الرياضة - 08:18 - من يرث الأرض بعد انقراض البشرية؟.. عالم بريطاني يكشف مفاجأة عن «الوحش البحري» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 08:18 مساءً - الكائن الحي الذي سيرث حكم الأرض بعد انقراض البشرية.. من سيرث الأرض بعد انقراض البشرية؟ هكذا أصبح تفكير علماء الأحياء لا سيما أنه كان من المعتقد من علماء الأحياء أن من سيبقى لفترة طويلة على وجه الكرة الأرضية بعد انقراض البشرية، هي الصراصير.

قدم البروفيسور تيم كولسون، العالم البريطاني المتخصص في مجال الحيوان والأحياء، مفاجأة عمن سيرث الأرض بعد انقراض البشرية، كاشفا أنه الوحش البحري الإخطبوط، مؤكدا أنه يمتلك الخصائص المناسبة للسيطرة على العالم بعد انقراض البشر، وهو نوع غير متوقع من الممكن أن يغير مفاهيمنا حول التطور والذكاء.

وأكمل البروفيسور تيم كولسون، قائلا: «من دون البشر كنوع مهيمن، يمكن لأنواع أخرى أن تتولى تدريجيا أدوارا بيئية جديدة، على الرغم من أنها قد لا تشبه الحضارة البشرية على الإطلاق وإن حدث انقراض للبشرية من على الكوكب سيكون ذلك مسرحا لإعادة التوازن للأنظمة البيئية وظهور أشكال جديدة من الذكاء».

ما هي قدرة الأخطبوط لحل المشكلات المعقدة؟

وأوضح البروفيسور كولسون لصحيفة The European أن قدرة الإخطبوط في حل المشكلات المعقدة تكمن طريقة التواصل مع أفراد نوعه، ويأتي ذلك عبر التغيرات اللونية لتجعل منه مرشحا مثاليا ليكون عقل البحر، ومن غير المرجع لكائنات الإخطبوط أن تتكيف مع حياة الأرض مثل البشر، ولكن يمكنها أن تبني مجتمعات تحت الماء تشبه المدن التي يراها البشر على الأرض.

وتابع العالم البريطاني: «أن كائن الأخطبوط أصبح متطورا عن الماضي، وأصبح يصطاد خارج المياه، مشبها أن ذلك مثل صيد البشر للأسماك تنقلهم فوق وتحت الماء، بل وقد يستغرق الأمر منهم مئات الآلاف أو حتى ملايين السنين حتى يتطوروا للقيام بذلك. ومع التقدم التطوري، من الممكن أن يطوروا طرقا للتنفس خارج الماء، وفي النهاية يصطادون الحيوانات الأرضية مثل الغزلان والأغنام والثدييات الأخرى، على افتراض أنهم نجوا من الحدث الكارثي الذي دفع البشر إلى الانقراض».

وأوضح كولسون: «من المعروف أن الأخطبوط بإمكانه العيش خارج المياه ما يقارب الــ 30 دقيقة بينما يبلغ متوسط عمر هذا المخلوق ما بين عام وخمسة أعوام، اعتمادا على النوع الخاص به وإن سيطرة الأخطبوطات على الكوكب هي مجرد تكهنات مني، حيث إن التطور المفترض في نظريته غير متوقع ويعتمد على عدد لا يحصى من العوامل ولا يمكننا أن نقول على وجه اليقين المسار الذي سيتخذه في حالة انقراض البشر".