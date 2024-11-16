122.9 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع - أخبار كلمتك

122.9 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع - أخبار كلمتك

بعد انتهاء تصويره، تفاصيل أدوار أبطال فيلم "الست" لـ منى زكي - أخبار كلمتك

بعد انتهاء تصويره، تفاصيل أدوار أبطال فيلم "الست" لـ منى زكي - أخبار كلمتك

بعد عام على الانفصال، شريف منير يظهر برفقة لورا عماد بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

بعد عام على الانفصال، شريف منير يظهر برفقة لورا عماد بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

عبد العاطي يلتقي نظيره الصربي ويشيد بتطور العلاقات الثنائية خلال منتدى صير بني ياس - أخبار كلمتك

عبد العاطي يلتقي نظيره الصربي ويشيد بتطور العلاقات الثنائية خلال منتدى صير بني ياس - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة لاجبار فتاة عدنية بالزواج عن طريق خطابة بمسن عماني(مؤلم) - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة لاجبار فتاة عدنية بالزواج عن طريق خطابة بمسن عماني(مؤلم) - أخبار كلمتك

الأكاديمية العربية تنظم ورشة عمل مشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

الأكاديمية العربية تنظم ورشة عمل مشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

10 خطوات لفحص سيارتك والحفاظ عليها قبل فصل الشتاء - أخبار كلمتك

10 خطوات لفحص سيارتك والحفاظ عليها قبل فصل الشتاء - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 08:18 - من يرث الأرض بعد انقراض البشرية؟.. عالم بريطاني يكشف مفاجأة عن «الوحش البحري» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:18 - من يرث الأرض بعد انقراض البشرية؟.. عالم بريطاني يكشف مفاجأة عن «الوحش البحري» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:18 - من يرث الأرض بعد انقراض البشرية؟.. عالم بريطاني يكشف مفاجأة عن «الوحش البحري» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 08:18 مساءً - الكائن الحي الذي سيرث حكم الأرض بعد انقراض البشرية.. من سيرث الأرض بعد انقراض البشرية؟ هكذا أصبح تفكير علماء الأحياء لا سيما أنه كان من المعتقد من علماء الأحياء أن من سيبقى لفترة طويلة على وجه الكرة الأرضية بعد انقراض البشرية، هي الصراصير.

قدم البروفيسور تيم كولسون، العالم البريطاني المتخصص في مجال الحيوان والأحياء، مفاجأة عمن سيرث الأرض بعد انقراض البشرية، كاشفا أنه الوحش البحري الإخطبوط، مؤكدا أنه يمتلك الخصائص المناسبة للسيطرة على العالم بعد انقراض البشر، وهو نوع غير متوقع من الممكن أن يغير مفاهيمنا حول التطور والذكاء.

وأكمل البروفيسور تيم كولسون، قائلا: «من دون البشر كنوع مهيمن، يمكن لأنواع أخرى أن تتولى تدريجيا أدوارا بيئية جديدة، على الرغم من أنها قد لا تشبه الحضارة البشرية على الإطلاق وإن حدث انقراض للبشرية من على الكوكب سيكون ذلك مسرحا لإعادة التوازن للأنظمة البيئية وظهور أشكال جديدة من الذكاء».

اخطبوط بحري

ما هي قدرة الأخطبوط لحل المشكلات المعقدة؟

وأوضح البروفيسور كولسون لصحيفة The European أن قدرة الإخطبوط في حل المشكلات المعقدة تكمن طريقة التواصل مع أفراد نوعه، ويأتي ذلك عبر التغيرات اللونية لتجعل منه مرشحا مثاليا ليكون عقل البحر، ومن غير المرجع لكائنات الإخطبوط أن تتكيف مع حياة الأرض مثل البشر، ولكن يمكنها أن تبني مجتمعات تحت الماء تشبه المدن التي يراها البشر على الأرض.

قدرات الإخطبوط البحري

وتابع العالم البريطاني: «أن كائن الأخطبوط أصبح متطورا عن الماضي، وأصبح يصطاد خارج المياه، مشبها أن ذلك مثل صيد البشر للأسماك تنقلهم فوق وتحت الماء، بل وقد يستغرق الأمر منهم مئات الآلاف أو حتى ملايين السنين حتى يتطوروا للقيام بذلك. ومع التقدم التطوري، من الممكن أن يطوروا طرقا للتنفس خارج الماء، وفي النهاية يصطادون الحيوانات الأرضية مثل الغزلان والأغنام والثدييات الأخرى، على افتراض أنهم نجوا من الحدث الكارثي الذي دفع البشر إلى الانقراض».

وأوضح كولسون: «من المعروف أن الأخطبوط بإمكانه العيش خارج المياه ما يقارب الــ 30 دقيقة بينما يبلغ متوسط عمر هذا المخلوق ما بين عام وخمسة أعوام، اعتمادا على النوع الخاص به وإن سيطرة الأخطبوطات على الكوكب هي مجرد تكهنات مني، حيث إن التطور المفترض في نظريته غير متوقع ويعتمد على عدد لا يحصى من العوامل ولا يمكننا أن نقول على وجه اليقين المسار الذي سيتخذه في حالة انقراض البشر".

اقرأ أيضاً
ما حقيقة ظهور الأخطبوط العملاق في إندونيسيا؟.. صور مرعبة على الشاطئ

هاشتاج ادعم اخطبوط إفريقيا يتصدر «تويتر»

بسبب أخطبوط.. غضب صهيوني من ناشطة سويدية (فيديو)

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

البرتغال تقسو على بولندا بخماسية وتتأهل رسميا لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق