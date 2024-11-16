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شوط أول سلبي بين تركيا وويلز في دوري الأمم الأوروبية (صور) - أخبار كلمتك

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شوط أول سلبي بين تركيا وويلز في دوري الأمم الأوروبية (صور) - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين تركيا وويلز في دوري الأمم الأوروبية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 08:17 مساءً - تعادل منتخب تركيا مع نظيره منتخب ويلز بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة  دوري الأمم الأوروبية.

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تشكيل تركيا أمام ويلز 

الصورة

تشكيل ويلز أمام تركيا 

The Cymru lineup to face Turkey.

فيما يلتقي منتخب ألمانيا نظيره البوسنة والهرسك، على ملعب "فرايبورج"، اليوم السبت بالجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

 

موعد مباراة ألمانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

 تنطلق مباراة ألمانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة ألمانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

تذاع مباراة ألمانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN sports HD 1.

ويقع منتخب ألمانيا مع البوسنة والهرسك في المجموعة الثالثة والتي تضم أيضًا هولندا والمجر.

ويحتل المنتخب الألماني صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي البوسنة والهرسك في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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