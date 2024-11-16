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أكرم توفيق ينتظم في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من الإصابة (صور) - أخبار كلمتك

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أكرم توفيق ينتظم في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من الإصابة (صور) - أخبار كلمتك

أكرم توفيق ينتظم في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من الإصابة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 08:17 مساءً - انتظم أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الذي أقيم اليوم السبت علي ملعب مختار التتش بالجزيرة بعد تعافية من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

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وكان أكرم توفيق يعاني من ‏بعض الآلام في المعدة والتي ابعدته عن مران النادي الأهلي الأول الذي أقيم أمس عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق. 

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وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

خاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والاستشفائية في الجيم، قبل انطلاق المران على ملعب التتش.

كما قاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، مرانًا متنوعًا مع اللاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي. 

فيما أدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق حمزة علاء ومصطفى مخلوف وياسين عبد الحميد (٢٠٠٦) مرانًا بدنيًّا وفنيًّا منفردًا، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها ثلاث فرق من اللاعبين.

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خالد عبد الفتاح يعتذر لجماهير الأهلي

وعبر خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تقديره الخالص لجماهير القلعة الحمراء واعتزازه الكبير بما لاقاه منها من دعم ومساندة منذ انضمامه للنادي.

وقال إنه يعتذر عما تناوله عبر حسابه بمنصة إنستجرام اليوم، بشكل عفوي وغير مقصود بالمرة، مؤكدا أنه يرفض أي مساس بمشاعر جماهير الأهلي التي يدين لها بالكثير، والتي تقف دومًا خلف اللاعبين والجهاز الفني وتتحمل الكثير من أجل انتصارات الأهلي.

وكان خالد عبد الفتاح نشر صورة رفقة مروان حمدي لتهنئته بعيد ميلاده.

الصورة التي ظهرت على حساب لاعب الأهلي خالد عبد الفتاح، عبر حسابه بإنستجرام، وهو يسير بجوار اللاعب مروان حمدي، لاعب بيراميدز، أثارت غضب جماهير الأهلي، وذلك بعد إساءة مروان حمدي لجماهير الأهلي في مباراة جمعت بين الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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