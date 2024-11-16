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الرياضة - 08:02 - «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس غدا الأحد 17 نوفمبر.. وتحذر من هذه الظاهرة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:02 - «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس غدا الأحد 17 نوفمبر.. وتحذر من هذه الظاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:02 - «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس غدا الأحد 17 نوفمبر.. وتحذر من هذه الظاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 08:02 مساءً - الطقس غدا.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا على جميع المحافظات والمدن المصرية، مشيرة إلى أنه يسود، الأحد، طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر معتدل.

حالة الطقس غدا

وحذرت هيئة الأرصاد من ظواهر جوية تؤثر على حالة الطقس غدا صباحا، مشيرة إلى أن الشبورة المائية قد تكون كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط الرياح.

حالة الطقس غدا

نصائح هامة

نصحت الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة أثناء سقوط الأمطار، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، وضرورة القيادة بهدوء أثناء الأمطار الغزيرة.

حالة الطقس

تحذيرات الهيئة من حالة الطقس

حذرت الهيئة من أربعة ظواهر جوية هامة قد تؤثر على حالة الطقس يوم الأحد:

1. الشبورة المائية: من المتوقع أن تكون الشبورة كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما قد يعيق الرؤية على تلك الطرق.

2. نشاط الرياح: ستنشط الرياح أحيانًا على معظم أنحاء البلاد، وتستمر على فترات متقطعة.

3. الأمطار: من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

4. اضطراب الملاحة البحرية: حذرت الهيئة من اضطراب حركة الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط والشواطئ الشمالية للدلتا، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و55 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

حالة الطقس غدا

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

العظمي الصغرى

القاهرة والوجه البحري 26 17

السواحل الشمالية 23 14

شمال الصعيد 26 13

جنوب الصعيد 29 16

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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