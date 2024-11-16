منتخب مصر للناشئين 2008 يواصل استعداداته لمواجهة تونس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 07:45 مساءً - منتخب 2008، واصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 تحت قيادة أحمد الكاس، استعداداته الجادة لمواجهة منتخب تونس يوم الأربعاء المقبل، ضمن تصفيات شمال إفريقيا.

وخاض منتخب مصر تدريبا بدنيا قويا اليوم السبت، ثم خاض المنتخب بعض التدريبات الفنية والتكتيكية استعدادًا للمباراة.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز في آخر مباراة على منتخب الجزائر، علما بأنه خسر مباراته الأولى أمام المغرب، على أن يختتم مواجهاته في التصفيات بمواجهة منتخب ليبيا.

ويترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

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