الرياضة - 06:58 - ارتفاع في عيار 21.. سعر الذهب بختام تعاملات اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 06:58 مساءً - سعر الذهب الآن.. ارتفع سعر الذهب في مصر الآن داخل أسواق الصاغة، ليسجل سعر الذهب الأكثر انتشارًا نحو 3555 للبيع، 3530 للشراء.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب ختام التعاملات اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 ختام تعاملات اليوم السبت داخل محال الصاغة، عند 4062.75 جنيه للبيع، و4034.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر الذهب عيار 22 على حالة من الارتفاع خلال نهاية التعاملات داخل أسوق الصاغة عند 3724.25 جنيهًا للبيع، و3698 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وارتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا في مصر الآن بقيمة 5 جنيهات مسجلًا نحو 3555 جنيهًا للبيع، و3530 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وارتفع سعر الذهب عيار 18 خلال نهاية تعاملات اليوم السبت في سوق الصاغة عند 3047.25 جنيه للبيع، و3025.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ارتفع على سعر الذهب عيار 14 الآن داخل أسواق الصاغة عند 2370 جنيها للبيع، و2353.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وعن الذهب عيار 12 الآن فوصل سعره داخل سوق الصاغة الآن إلى 2031.5 جنيه للبيع، و2017.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

ارتفع سعر الذهب عيار 9 ختام تعاملات اليوم السبت في الأسواق عند 1523.5 جنيه للبيع، و1512.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية التعاملات اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة إلى 28400 جنيه للبيع، و28200 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

بينما وصل سعر أوقية الذهب داخل أسواق الصاغة الآن إلى 2563.21 دولار للبيع، و2562.94 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4062.75 جنيه 4034.25 جنيه عيار 22 3724.25 جنيها 3698 جنيه عيار 21 3555 جنيها 3530 جنيها عيار 18 3047.25 جنيه 3025.75 جنيه عيار 14 2370 جنيه 2353.25 جنيه عيار 12 2031.5 جنيه 2017.25 جنيه عيار 9 1523.5 جنيه 1512.75 جنيه