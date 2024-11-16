بعد انتهاء تصويره، تفاصيل أدوار أبطال فيلم "الست" لـ منى زكي - أخبار كلمتك

بعد انتهاء تصويره، تفاصيل أدوار أبطال فيلم "الست" لـ منى زكي - أخبار كلمتك

بعد عام على الانفصال، شريف منير يظهر برفقة لورا عماد بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

بعد عام على الانفصال، شريف منير يظهر برفقة لورا عماد بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

عبد العاطي يلتقي نظيره الصربي ويشيد بتطور العلاقات الثنائية خلال منتدى صير بني ياس - أخبار كلمتك

عبد العاطي يلتقي نظيره الصربي ويشيد بتطور العلاقات الثنائية خلال منتدى صير بني ياس - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة لاجبار فتاة عدنية بالزواج عن طريق خطابة بمسن عماني(مؤلم) - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة لاجبار فتاة عدنية بالزواج عن طريق خطابة بمسن عماني(مؤلم) - أخبار كلمتك

الأكاديمية العربية تنظم ورشة عمل مشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

الأكاديمية العربية تنظم ورشة عمل مشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

10 خطوات لفحص سيارتك والحفاظ عليها قبل فصل الشتاء - أخبار كلمتك

10 خطوات لفحص سيارتك والحفاظ عليها قبل فصل الشتاء - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - رئيس الاحتلال عن إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو: حادث خطير - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - رئيس الاحتلال عن إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو: حادث خطير - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 06:58 - الجمعة البيضاء.. سبب التسمية وحجم التخفيضات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 06:58 - الجمعة البيضاء.. سبب التسمية وحجم التخفيضات - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:58 - الجمعة البيضاء.. سبب التسمية وحجم التخفيضات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 06:58 مساءً - تخفيضات الجمعة البيضاء.. الجمعة البيضاء مناسبة تتيح الفرصة أمام الكثيرين لشراء المنتجات التي يرغبون في اقتنائها بأسعار مخفضة ولذلك يتساءل الكثيرون عن موعدها مترقبون لقدومها.

في السطور التالية نستعرض لكم جميع التفاصيل المتعلقة «الجمعة البيضاء».

وتقدم كلمتك، لقرائها جميع التفاصيل المتعلقة بـ موعد الجمعة البيضاء وحجم تخفيضاتها، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.

موعد الجمعة البيضاء وحجم التخفيضات

يوافق الجمعة الأخيرة من كل عام في شهر نوفمبر تقوم المحلات الكبرى بتخفيضات تصل إلى 80% على جميع منتجاتها.

سبب تسمية الجمعة البيضاء بهذا الاسم

يرتبط مصطلح "الجمعة البيضاء" في العالم العربي بمسمى "الجمعة السوداء" في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعود ذلك بسبب اليوم الذي يلي عيد الشكر هناك تاريخيا، ويعود تسمية "الجمعة السوداء" إلى واقعة اقتصادية حدثت في عام 1869م، حين تعرض سوق الذهب الأمريكي إلى انهيار حاد أدى ذلك إلى خسائر ضخمة وإفلاس العديد من المستثمرين، وفي محاولة لتعويض هذه الخسائر لجأ التجار إلى تقديم تخفيضات كبيرة على السلع.

عروض الجمعة البيضاء

وفي رواية أخرى وإن كانت أقل شيوعا، تشير إلى أن التسمية ترتبط ببيع العبيد في هذا اليوم لذلك حدثت تخفيضات كبيرة كمكافئة على تحريرهم من الأغلال والعبودية.

بينما في العالم العربي، بدأ استخدام مصطلح "الجمعة البيضاء" في عام 2014، وذلك عندما أطلقت إحدى شركات التسويق الإلكتروني مبادرة للتسوق بتخفيضات كبيرة مشابهة لما يحدث في الغرب وجرى ذلك إلى استبدال كلمة "الجمعة السوداء" بـ"الجمعة البيضاء" احتراما لخصوصية هذا اليوم لدى المسلمين.

اقرأ أيضاً
موعد الجمعة البيضاء في مصر وطريقة الإبلاغ عن العروض الوهمية

الجمعة البيضاء.. تعرف على عروض البنوك

الجمعة البيضاء.. موعدها ونصائح مهمة عند التسوق

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:09 - أسعار السمك والجمبري اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق