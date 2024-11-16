الرياضة - 06:58 - الجمعة البيضاء.. سبب التسمية وحجم التخفيضات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 06:58 مساءً - تخفيضات الجمعة البيضاء.. الجمعة البيضاء مناسبة تتيح الفرصة أمام الكثيرين لشراء المنتجات التي يرغبون في اقتنائها بأسعار مخفضة ولذلك يتساءل الكثيرون عن موعدها مترقبون لقدومها.

في السطور التالية نستعرض لكم جميع التفاصيل المتعلقة «الجمعة البيضاء».

وتقدم كلمتك، لقرائها جميع التفاصيل المتعلقة بـ موعد الجمعة البيضاء وحجم تخفيضاتها، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.

موعد الجمعة البيضاء وحجم التخفيضات

يوافق الجمعة الأخيرة من كل عام في شهر نوفمبر تقوم المحلات الكبرى بتخفيضات تصل إلى 80% على جميع منتجاتها.

سبب تسمية الجمعة البيضاء بهذا الاسم

يرتبط مصطلح "الجمعة البيضاء" في العالم العربي بمسمى "الجمعة السوداء" في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعود ذلك بسبب اليوم الذي يلي عيد الشكر هناك تاريخيا، ويعود تسمية "الجمعة السوداء" إلى واقعة اقتصادية حدثت في عام 1869م، حين تعرض سوق الذهب الأمريكي إلى انهيار حاد أدى ذلك إلى خسائر ضخمة وإفلاس العديد من المستثمرين، وفي محاولة لتعويض هذه الخسائر لجأ التجار إلى تقديم تخفيضات كبيرة على السلع.

وفي رواية أخرى وإن كانت أقل شيوعا، تشير إلى أن التسمية ترتبط ببيع العبيد في هذا اليوم لذلك حدثت تخفيضات كبيرة كمكافئة على تحريرهم من الأغلال والعبودية.

بينما في العالم العربي، بدأ استخدام مصطلح "الجمعة البيضاء" في عام 2014، وذلك عندما أطلقت إحدى شركات التسويق الإلكتروني مبادرة للتسوق بتخفيضات كبيرة مشابهة لما يحدث في الغرب وجرى ذلك إلى استبدال كلمة "الجمعة السوداء" بـ"الجمعة البيضاء" احتراما لخصوصية هذا اليوم لدى المسلمين.