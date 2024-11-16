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الرياضة - 06:58 - الجامعة العربية: إقامة دولة فلسطينية المخرج الوحيد للصراع بالمنطقة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:58 - الجامعة العربية: إقامة دولة فلسطينية المخرج الوحيد للصراع بالمنطقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:58 - الجامعة العربية: إقامة دولة فلسطينية المخرج الوحيد للصراع بالمنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 06:58 مساءً - أفاد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، اليوم السبت، بأن قمة الرياض أرسلت رسائل مهمة، أهمها التضامن مع الفلسطينيين، إضافة إلى رسائل للولايات المتحدة وتل أبيب، بأنها ترفض التخلي عن حل الدولتين.

وأضاف «زكي» في حوار خاص لقناة القاهرة الإخبارية: أن«الرسالة الأساسية التي تحملها القمة العربية الإسلامية، هي أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام، المشكلة أن الطرف الآخر، يريد أن يفعل كل شئ، إلا حل الدولتين».

وتابع: «إسرائيل مستعدة أن تذهب إلى مدى بعيد، ولكن ليس بحل الدولتين ولا إقامة دولة فلسطينية»، مؤكدًا أن المخرج الوحيد من هذا الصراع القائم هو الوصول إلى الدولة الفلسطينية.

وواصل الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية: «دون إقامة دولة فلسطينية لن يكون هناك استقرار، وتجاوز الأمر الفكرة أو المقترح، وأصبح الآن ما يتوافق عليه المجتمع الدولي».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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