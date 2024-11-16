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بيبو يقود الداخلية 2008 للفوز علي أبوقير 3-2 بدوري الجمهورية - أخبار كلمتك

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بيبو يقود الداخلية 2008 للفوز علي أبوقير 3-2 بدوري الجمهورية - أخبار كلمتك

بيبو يقود الداخلية 2008 للفوز علي أبوقير 3-2 بدوري الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - دوري الجمهورية للناشئين، فاز فريق الداخلية 2008 على نادي أبو قير للأسمدة بنتيجة 3/2 في بطولة الجمهورية للمحترفين في مباراة مثيرة من الفريقين.

واستطاع فريق الداخلية إحراز ثلاث أهداف في ريمونتادا عن طريق عبد الله جبريل بيبو هدفين، وعلى إبراهيم هدفا.

عبد الله جبريل بيبو لاعب الداخلية

 
الجهاز الفني لنادي الداخلية مواليد 2008


مدير جهاز الكرة: اللواء أحمد بدور
مدير القطاع: هيثم جبريل 
أحمد سنقر:  مدير فني 
كريم كمال: المدرب العام 
حسن اشرف: مدرب عام 
سامر طه: مدرب حراس المرمي
محمود فرج  : مدير إداري الفريق
عبد الله محمد أخصائي علاج طبيعي وتأهيل

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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