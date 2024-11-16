الرياضة - 06:26 - 94 يوما لن ينساها اللاعب في حياته.. تفاصيل أيام عاشها أحمد فتوح بين السجن والملاعب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 06:26 مساءً - احمد فتوح، على مدار أكثر من 94 يومًا أثارت قضية لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح، الجدل على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامه بدهس أمين شرطة مساء يوم الأحد الموافق 11أغسطس 2024 أثناء عودته من الساحل الشمالي للقاهرة، حيث دهسه لاعب كرة القدم بسيارته رقم "ا ف ج 9569" سارية الترخيص، التي كان يقودها بسرعة جنونية.

تفاصيل قضية دهس أحمد فتوح

بدأت تفاصيل تلك الواقعة، بمصرع أمين شرطة إثر تعرضه لحادث سير على طريق الإسكندرية - مطروح، وتحديدا أمام مدخل مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، وتبين أن اللاعب أحمد فتوح كان يقود السيارة وتم على الفور نقل الضحية إلى مستشفى العلمين النموذجي، واستقبل مستشفى العلمين النموذجي “السيد أحمد الشبكي”، ويبلغ من العمر 54 سنة، جثمة هامدة، وتم التحفظ عليه في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم.

وبعد الحادث مباشرة تم القبض على اللاعب وإجراء تحليل مخدرات له وتبين نتيجته إيجابية، وقررت نيابة العلمين، بمقرها في مجمع محاكم برج العرب غرب الإسكندرية، حبس اللاعب أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن المجني عليه بعد توقيع الكشف الطبي عليه لبيان سبب الوفاة.

إحالة أحمد فتوح للمحاكمة بتهمة دهس أمين شرطة

15 أغسطس بعد 4 أيام من الحادث أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد محمد أبوالفتوح -لاعب كرة القدم- إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، أثناء قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدَم المجني عليه أثناء عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقًا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جَزم -وفق الثابت بتقرير فحص العينة- بتعاطي المتهم جوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.

جلسة محاكمة أحمد فتوح

17 أغسسطس حدد المستشار محمد مصطفى سالم رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، جلسة الإثنين 19 أغسطس، لنظر أولى جلسات محاكمة لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، أمام محكمة جنايات مطروح، بتهمتي تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ، وفي أولى جلسات محاكمته طلب اللاعب من "بوفيه" محكمة مرسى مطروح، ساندوتشات "بيض وجبنة رومي ومربى وعصير ومياه معدنية وكانز"، وذلك أثناء تواجده بحجز المحكمة، وظهر اللاعب أحمد فتوح مرتديًا ملابس سوداء اللون، وحينها قررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية برئاسة المستشار أمجد عوض، رئيس المحكمة تأجيل قضية محاكمة اللاعب أحمد محمد أبوالفتوح لاعب نادي الزمالك لـ16 سبتمبر 2024 مع التحفظ على المتهم.

فتوح يسعى للصلح مع أسرة أمين الشرطة المجني عليه بقضية الدهس

وبعد الجلسة قال مصطفى رمضان، عضو هيئة الدفاع عن أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر: نقدم التعازي لأسرة المجني عليه السيد أحمد السيد، أمين الشرطة، وأضاف أن هيئة الدفاع عن "فتوح" تسعى إلى الصلح مع أسرة المجني عليه لإنهاء القضية، بعد التفاهم معهم على دفع الدية الشرعية التي أمر بها الله وأقرها والتي تشترط تفاهم طرفي الواقعة على ذلك.

16 سبتمبر شهدت الجلسة مفاجأة، حينما قررت المحكمة تأجيل محاكمة اللاعب أحمد محمد أبوالفتوح لاعب نادي الزمالك لـ22 أكتوبر 2024 مع إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.

22 أكتوبر أقرت أسرة المجني عليه السيد أحمد الشبكي بالتصالح مع أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، أثناء محاكمته، أمام محكمة جنايات مطروح، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المواد المخدرة، وبجلسة اليوم قررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة على أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وتغريمة 20 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة والقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإثبات ترك الدعوى المدنية.