الرياضة - 06:26 - بـ184 ألف جنيه.. أسعار وأماكن وحدات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 06:26 مساءً - أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد «سكن لكل المصريين5 سيغطي العديد من المحافظات القائمة بالفعل، لافتا إلى أنه يتضمن عددا كبيرا من المدن والمراكز والمواقع بداخل عدد كبير من المحافظات القائمة بالفعل.

أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي لـ منخفضي ومتوسطي الدخل

في حين أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد سيتضمن 23958 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي ومتوسطي الدخل بعدد من المحافظات بمختلف مناطق الجمهورية، مضيفة أن أسعار تتراوح ما بين 184 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه.

أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي لـ منخفضي الدخل بالمحافظات

وحدات سكنية بسعر 184 ألف جنيه

وأضافت مي عبد الحميد، أن الوحدات السكنية المطروحة لمنخفضي الدخل الجاهزة للتسليم الفوري مساحتها تصل إلى 75 مترا، وتقع في محافظة المنيا تشمل مدينة بني مزار في موقعي «أبو جرج، وأبطوجة»، وسعرها 184 ألف جنيه.

وحدات سكنية بسعر 210 آلاف جنيه

وأوضحت أن هناك وحدات جاهزة للتسليم الفوري بسعر 210 آلاف جنيه، تقع في محافظة سوهاج في مدينة سوهاج في مواقع «نجع تمام، ونجع النجار، وأرض المشتل» ومدينة جهينة في مواقع «كوم الجرون، نزة المحزمين، ونجع الحويج، ونجع حميد»، ومدينة المنشآة في موقع «خارفة المنشآة»، ومدينة طهطا في مواقع «الشيخ زين الدين، الشيخ رحومة، الحريدية البحرية»، وفي مدينة المراغة في مواقع «السمارنة الغريزات - الغريزات، وأقصاص»، ومدينة طما في موقع «العزبة المستجدة- تل الزوكي».

وحدات سكنية بسعر 250 ألف جنيه

وأكدت مي عبد الحميد، أن الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل الجاهزة للتسليم التي سعرها 250 ألف جنيه تصل مساحتها إلى 90 مترا بالمحافظات، وتضم محافظات أسوان بمدينة «كوم أمبو- وإدفو»، والجيزة بمدينة «جزر القطوري- العياط».؟

وحدات سكنية بسعر 270 ألف جنيه

وبالنسبة للوحدات السكنية لمنخفضي الدخل الجاهزة للتسليم الفوري والتي سعرها 270 ألف جنيه، فهي تقع في محافظة أسوان بمدينة إدفو، ومحافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع «المطمر»، ومدينة منفلوط بموقع «العتامنة»، ومحافظة الفيوم بمدينة «هوارة»، ومحافظة المنوفية بمركز السادات بمواقع «الأخماس، بديل الدير، الصوامع، ومدينة منوف بموقع «بهواش» ومحافظة سوهاج بمدينة الكوثر بموقع المنطقة الصناعية، ومحافظة الفيوم بمدينتي دمشقين وشدموه، ومحافظة قنا بمدينة أبو تشت بموقعي «بلاد المال بحري، وبلاد المال قبلي، ومدينة قوص بموقع العليقات».

وحدات سكنية بسعر 300 ألف جنيه

وأكدت مي عبد الحميد، أنه فيما يخص الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل الجاهزة للتسليم الفوري التي سعرها 300 ألف جنيه، فإن مساحتها تصل إلى 90 مترا بالمحافظات، وتضم محافظة أسيوط في مدن «أبنوب، منقباد، والبداري»، ومحافظة الأقصر بمدينة أرمنت بموقعي «أبو قليعي، والرياينة»، ومدينة إسنا بمنطقة الشغب، ومدينة القرنة بمدينة «الضبعية».

وحدات الإسكان الاجتماعي في المحافظات

وأضافت أنه فيما يخص محافظة الإسماعيلية فتقع الوحدات في مدينة القنطرة شرق، ومدينة فايد بموقع قرية عبد الناصر، ومحافظة الشرقية بمدينة القرين، ومحافظة جنوب سيناء بمدينة أبو رديس، ومحافظة قنا بمدينة الوقف، ومحافظة شمال سيناء بمدينة العريش، ومحافظة البحيرة بمدينة وادي النطرون.

وحدات سكنية بسعر 350 ألف جنيه

وأكدت أن الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري التي سعرها 350 ألف جنيه، فتقع في محافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع «بجوار الكمين»، ومحافظة الأقصر بمدينة إسنا بموقع الدير، ومدينة الطود، ومحافظة المنوفية بمركز السادات بموقع الخطاطبة، ومحافظة البحيرة بمدينة كفر الدوار، ومحافظة المنيا بمدينة المنيا بموقع المطاهرة، ومحافظة بني سويف بمدينة بياض العرب، ومحافظة قنا بمدينة قوص بموقع العقب، ومحافظة سوهاج بمدينة الكوثر بمواقع «أرض حمام السباحة، المنطقة المثلثة، بجوار مدرسة المناهل، منطقة البنوك، خلف المخيم، أرض الغابة"، ومحافظة مطروح بمدينة الحمام.

وحدات سكنية بسعر 400 ألف جنيه

كما أضافت مي عبد الحميد أنه فيما يخص الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل الجاهزة للتسليم الفوري بالمحافظات التي سعرها 400 ألف جنيه فإن مساحتها تصل إلى 90 مترا، فتقع في محافظة الأقصر بمدينة المدامود بموقع «مدينة الشمس»، ومحافظة قنا بمدينة نجع حمادي بموقعي «الضمرانية، وهو2، ومدينة نقادة بموقع «الشيخ حسين»، ومحافظة الشرقية بمدينة فاقوس بموقع الصالحية، ومحافظة أسيوط بمدينة منفلوط بموقع الحما.

وحدات سكنية للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل بالمحافظات

وحدات سكنية بسعر 184 ألف جنيه

وأكدت أنه فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة لمتوسطي الدخل الجاهزة للتسليم الفوري بمساحات والتي سعرها 184 ألف جنيه، وتصل مساحتها 75 مترا بالمحافظات، فإنها تقع في محافظة المنيا بمدينة بني مزار بموقعي «أبو جرج، وأبطوجة»، أما الوحدات ذاتها بسعر 210 آلاف جنيه، فإنها تقع في محافظة سوهاج في المدن الآتية: سوهاج بموقعي «نجع تمام، ونجع النجار، وأرض المشتل، ومدينة جهينة بمواقع «كوم الجرون، نزة المحزمين، ونجع الحويج، ونجع حميد»، ومدينة المنشآة بموقع خارفة المنشآة، ومدينة طهطا بمواقع «الشيخ زين الدين، والشيخ رحومة، والحريدية البحرية»، ومدينة المراغة بموقعي «السمارنة الغريزات - الغريزات، وأقصاص»، ومدينة طما بموقع «العزبة المستجدة- تل الزوكي».

وحدات سكنية بسعر 250 ألف جنيه

كما أضافت أن الوحدات السكنية المطروحة لمتوسطي الدخل الجاهزة للتسليم الفوري بالمحافظات الت سعرها 250 ألف جنيه والتي تصل مساحتها إلى 90 مترا، فإنها تقع في محافظة أسوان بمدينة كوم إمبو، ومحافظة الجيزة بمدينة «جزر القطوري - العياط».

وحدات سكنية بسعر 270 ألف جنيه

كما أن هناك وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري بسعر 270 ألف جنيه، تقع في محافظة أسوان بمدينة إدفو، ومحافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع المطمر، ومدينة منفلوط بموقع العتامنة، ومحافظة الفيوم بمدينة هوارة، ومحافظة المنوفية بمركز السادات بمواقع «الأخماس، بديل الدير، الصوامع، ومدينة منوف في موقع بهواش، ومحافظة سوهاج بمدينة الكوثر بموقع المنطقة الصناعية، ومحافظة الفيوم بمدينتي دمشقين وشدموه، وفي محافظة قنا بمدينة أبو تشت بموقعي "بلاد المال بحري، وبلاد المال قبلي»، ومدينة قوص بموقع العليقات.

وحدات سكنية بسعر 300 ألف جنيه

وأضافت أن الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل بالمحافظات والجاهزة للتسليم الفوري والتي سعرها 300 ألف جنيه، تصل مساحتها إلى 90 مترا، وتقع في محافظة أسيوط بمدن «أبنوب، ومنقباد، والبداري»، ومحافظة الأقصر بمدينة أرمنت بموقعي «أبو قليعي، والرياينة، ومدينة إسنا بموقع الشغب، ومدينة القرنة بموقع الضبعية، ومحافظة الإسماعيلية بمدينة القنطرة شرق ومدينة فايد بموقع «قرية عبد الناصر»، وكذلك في محافظة الشرقية بمدينة القرين، ومحافظة جنوب سيناء بمدينة أبورديس، ومحافظة قنا بمدينة الوقف، ومحافظة شمال سيناء بمدينة العريش، ومحافظة البحيرة بمدينة وادي النطرون.

وحدات سكنية بسعر 350

وبالنسبة للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 350 ألف جنيه، فإنها تقع في محافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع «بجوار الكمين»، ومحافظة الأقصر بمدينة إسنا بموقع «الدير» ومدينة الطود، ومحافظة المنوفية بمركز السادات بموقع «الخطاطبة»، ومحافظة البحيرة بمدينة كفر الدوار، ومحافظة المنيا بمدينة المنيا بموقع المطاهرة، ومحافظة بني سويف بمدينة بياض العرب، ومحافظة قنا بمدينة قوص بموقع العقب، ومحافظة سوهاج بمدينة الكوثر بمواقع «أرض حمام السباحة، المنطقة المثلثة، بجوار مدرسة المناهل، منطقة البنوك، خلف المخيم، أرض الغابة»، وكذلك في محافظة مطروح بمدينة الحمام.

وحدات سكنية بسعر 400

وبالنسبة للوحدات السكنية لمتوسطي الدخل والجاهزة للتسليم الفوري بالمحافظات التي سعرها 400 ألف جنيه ومساحاتها 90 مترا، فتقع في محافظة الأقصر بمدينة المدامود بموقع «مدينة الشمس»، ومحافظة قنا بمدينة نجع حمادي بموقعي «الضمرانية، وهو2، ومدينة نقادة بموقع الشيخ حسين، ومحافظة الشرقية بمدينة فاقوس بموقع الصالحية، ومحافظة أسيوط بمدينة منفلوط بموقع الحما.