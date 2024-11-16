بدون راحة، تدريبات بدنية لبدلاء منتخب مصر أمام كاب فيردي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - منتخب مصر، قرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، خوض اللاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا أمام كاب فيردي في اللقاء الذي أقيم أمس الجمعة وانتهى بالتعادل الإيجابي ١ / ١، تدريبات بدنية على استاد الدفاع الجوي.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره كاب فيردي 1-1 أمس ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل بعد نهاية الجولة الرابعة.

ويؤدي اللاعبون تدريبا بدنيا الآن على استاد الدفاع الجوي.

وكانت بعثة منتخب مصر وصلت إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من كاب فيردي بعد رحلة استغرقت ١٠ ساعات.

وترأس اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعثة منتخب مصر في رحلته لكاب فيردي.

يستعد منتخب مصر لمواجهة بتسوانا مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد الدفاع الجوي، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

غيابات منتخب مصر في لقاء بوتسوانا

ويغيب عن الفراعنة فى مباراة بوتسوانا كلٌّ من: محمد صلاح ورامى ربيعة وزيزو ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هانى وخالد صبحى، ومحمد شحاتة للإصابة، ومحمد الشناوى وحمدى فتحى للإيقاف، بعد حصولهما على الإنذار الثاني خلال التعادل مع الرأس الأخضر.

موعد مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام بوتسوانا، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، بدلا من التاسعة، بناء على خطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، نظرا لإقامة مباراة كاب فيردي وموريتانيا في الموعد نفسه.

وتعادل منتخب مصر، أمام كاب فيردي بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا”، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

فيما كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الإصابة التي تعرض لها محمد شحاتة خلال مباراة كاب فيردي، عبارة عن تمزق بالعضلة الضامة وسيغيب عن مباراة بتسوانا المقبلة، والمقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسيخضع محمد شحاتة لمزيد من الفحوصات عقب وصول منتخب مصر للقاهرة.

تعليق حسام حسن على التعادل أمام كاب فيردي

فيما قال حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إن هدفه كان تحقيق الفوز أمام كاب فيردي وأنه سعيد بأداء اللاعبين رغم الغيابات المؤثرة بسبب الإصابة والإيقاف ومعظمهم من العناصر الأساسية.

وتابع حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الأهم هو تحقيق نتائج إيجابية والتعادل أمر جيد مع فريق قوي وعلى ملعبه مثل كاب فيردي".

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وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر، “⁠ضربة الجزاء الذي جاء منها هدف كاب فيردي ليست صحيحة لكن أخطاء التحكيم أمر وارد”.

وأختتم حسام حسن بتوجيه الشكر ⁠لمسؤولي كاب فيردي على حسن الاستقبال.

منتخب مصر يتعادل مع الرأس الأخضر

وتعادل منتخب مصر مع مضيفه كاب فيردي بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا”، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

سجل طاهر محمد طاهر هدف منتخب مصر في الدقيقة 31، بينما تعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر من ضربة جزاء في الدقيقة 63.

مباراة مصر وكاب فيردي، كلمتك

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم إفريقيا

مصر 13 نقطة

بوتسوانا 7 نقاط

كاب فيردي 4 نقاط

موريتانيا 4 نقاط.

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