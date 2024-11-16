الرياضة - 06:10 - لمحبي الذكاء الاصطناعي.. OpenAI تتيح تطبيق ChatGPT مجانا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 06:10 مساءً - أعلنت شركة OpenAI بشكل مفاجئ عن إتاحة تطبيق ChatGPT لسطح المكتب لنظام ويندوز مجانًا لجميع المستخدمين، وذلك بعد أن كان حكرًا على المشتركين فقط.

وبالإضافة إلى الميزات المتوفرة في نسخة الويب، يوفر تطبيق ChatGPT لسطح المكتب إمكانيات جديدة ومثيرة للاهتمام، مثل إنشاء الصور والوصول إلى وضع الصوت المتقدم، مما يجعله أداة أكثر قوة وشمولية.

أضافت OpenAI مجموعة من اختصارات لوحة المفاتيح السريعة إلى ChatGPT على ويندوز، مما يتيح لك تنفيذ مهامك المفضلة مثل فتح محادثة جديدة أو نسخ استجابة بسرعة فائقة باستخدام تركيبات مفاتيح بسيطة، كما يمكنك أيضا الوصول بسرعة إلى تطبيق ChatGPT باستخدام مجموعة المفاتيح «Alt+Space».

كما يتيح تطبيق ChatGPT أيضا للمستخدمين التقاط لقطات شاشة، والتي يمكن بعد ذلك مشاركتها مع chatbot AI، وتعد هذه الخاصية مفيدة إذا كنت تريد أن تسأل ChatGPT عن شيء موجود على شاشتك.

أضافت OpenAI ميزة جديدة مثيرة لإصدار macOS من تطبيق ChatGPT، حيث يمكن الآن دمج الروبوت الذكي مع المحطة الطرفية أو بيئة التطوير المتكاملة. هذه الميزة تسمح للمبرمجين بطلب المساعدة من ChatGPT مباشرة أثناء كتابة التعليمات البرمجية، مما يوفر لهم أداة قوية لحل المشكلات وإصلاح الأخطاء.

كيفية تنزيل تطبيق ChatGPT مجانا

يٌتاح تطبيق ChatGPT على نظامي التشغيل Windows 10 وWindows 11، ويمكن تنزيله إما من متجر مايكروسوفت أو عن طريق التوجه إلى موقع OpenAI الإلكتروني، والذي سيعيد توجيهك أيضا إلى رابط المتجر.