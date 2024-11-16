بعد انتهاء تصويره، تفاصيل أدوار أبطال فيلم "الست" لـ منى زكي - أخبار كلمتك

بعد انتهاء تصويره، تفاصيل أدوار أبطال فيلم "الست" لـ منى زكي - أخبار كلمتك

بعد عام على الانفصال، شريف منير يظهر برفقة لورا عماد بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

بعد عام على الانفصال، شريف منير يظهر برفقة لورا عماد بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

عبد العاطي يلتقي نظيره الصربي ويشيد بتطور العلاقات الثنائية خلال منتدى صير بني ياس - أخبار كلمتك

عبد العاطي يلتقي نظيره الصربي ويشيد بتطور العلاقات الثنائية خلال منتدى صير بني ياس - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة لاجبار فتاة عدنية بالزواج عن طريق خطابة بمسن عماني(مؤلم) - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة لاجبار فتاة عدنية بالزواج عن طريق خطابة بمسن عماني(مؤلم) - أخبار كلمتك

الأكاديمية العربية تنظم ورشة عمل مشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

الأكاديمية العربية تنظم ورشة عمل مشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

10 خطوات لفحص سيارتك والحفاظ عليها قبل فصل الشتاء - أخبار كلمتك

10 خطوات لفحص سيارتك والحفاظ عليها قبل فصل الشتاء - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - رئيس الاحتلال عن إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو: حادث خطير - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - رئيس الاحتلال عن إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو: حادث خطير - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 06:10 - لمحبي الذكاء الاصطناعي.. OpenAI تتيح تطبيق ChatGPT مجانا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 06:10 - لمحبي الذكاء الاصطناعي.. OpenAI تتيح تطبيق ChatGPT مجانا - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:10 - لمحبي الذكاء الاصطناعي.. OpenAI تتيح تطبيق ChatGPT مجانا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 06:10 مساءً - أعلنت شركة OpenAI بشكل مفاجئ عن إتاحة تطبيق ChatGPT لسطح المكتب لنظام ويندوز مجانًا لجميع المستخدمين، وذلك بعد أن كان حكرًا على المشتركين فقط.

وبالإضافة إلى الميزات المتوفرة في نسخة الويب، يوفر تطبيق ChatGPT لسطح المكتب إمكانيات جديدة ومثيرة للاهتمام، مثل إنشاء الصور والوصول إلى وضع الصوت المتقدم، مما يجعله أداة أكثر قوة وشمولية.

أضافت OpenAI مجموعة من اختصارات لوحة المفاتيح السريعة إلى ChatGPT على ويندوز، مما يتيح لك تنفيذ مهامك المفضلة مثل فتح محادثة جديدة أو نسخ استجابة بسرعة فائقة باستخدام تركيبات مفاتيح بسيطة، كما يمكنك أيضا الوصول بسرعة إلى تطبيق ChatGPT باستخدام مجموعة المفاتيح «Alt+Space».

شات جي بي تي «GPT-4o mini»

كما يتيح تطبيق ChatGPT أيضا للمستخدمين التقاط لقطات شاشة، والتي يمكن بعد ذلك مشاركتها مع chatbot AI، وتعد هذه الخاصية مفيدة إذا كنت تريد أن تسأل ChatGPT عن شيء موجود على شاشتك.

أضافت OpenAI ميزة جديدة مثيرة لإصدار macOS من تطبيق ChatGPT، حيث يمكن الآن دمج الروبوت الذكي مع المحطة الطرفية أو بيئة التطوير المتكاملة. هذه الميزة تسمح للمبرمجين بطلب المساعدة من ChatGPT مباشرة أثناء كتابة التعليمات البرمجية، مما يوفر لهم أداة قوية لحل المشكلات وإصلاح الأخطاء.

شات جي بي تي ChatGPT

كيفية تنزيل تطبيق ChatGPT مجانا

يٌتاح تطبيق ChatGPT على نظامي التشغيل Windows 10 وWindows 11، ويمكن تنزيله إما من متجر مايكروسوفت أو عن طريق التوجه إلى موقع OpenAI الإلكتروني، والذي سيعيد توجيهك أيضا إلى رابط المتجر.

اقرأ أيضاً
«شات.جي.بي.تي» يعود للعمل بعد انقطاع قصير

«شات جي بي تي» يقودك للتحرر والاستقلال المالي في وقت قياسي

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

على خطى ميسي، ثورة غضب من رونالدو في وجه حكم مباراة البرتغال وبولندا (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق