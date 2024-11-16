الرياضة - 06:10 - الشرطة الفرنسية تنجح في تحرير رهائن احتجزهم صاحب مطعم بباريس (التفاصيل كاملة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 06:10 مساءً - أعلنت تقارير إعلامية، اليوم السبت، نجاح الشرطة الفرنسية في تحرير الرهائن في باريس، وتم ذلك بعدما دار حوار مع المتهم ونجح المحققون في إقناعه، لإنهاء العمليه بسلام.

وأوضحت التقارير الإعلامية، أن المتهم الذي تم توقيفه، بعد إنهاء العملية بسلام، تبين أنه نفذ عملية احتجاز الرهائن وهو تحت تأثير المخدرات.

وكانت تقارير إعلامية، أفادت منذ قليل، بأن الشرطة الفرنسية أقامت حاجزًا أمنيًا في شارع إرنست رينان، بعدما قام مالك المطعم في مدينة إيسي ليه مولينو باحتجاز أربعة من الموظفين كرهائن.

وأكدت التقارير أن الشرطة الفرنسية ما زالت تحاصر المطعم المتواجد به الرهائن، الواقع في أحد الطرق الهادئة التي لا يقطنها العديد من السكان، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أسباب هذا الحادث.

وأشارت التقارير إلى أن من قام باحتجاز الرهائن هو ابن صاحب المطعم باستخدام سلاح، وفور علم الشرطة الشرطة الفرنسية بهذا الحادث دفعت السلطات بقوات خاصة لمحاصرة الحي المتواجد به المطعم.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن الشرطة الفرنسية سكان الحي بالتزام منازلهم، وفصل الغاز عن المنطقة، لحماية الرهائن من أي عمليات تفجيرية تخطر ببال ابن صاحب المطعم، مشيرة إلى أن المحتجز من أصول إيطالية.