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جيفرسون كوستا: سعيد للغاية لكوني جزءا من أفضل نادٍ في أفريقيا - أخبار كلمتك

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جيفرسون كوستا: سعيد للغاية لكوني جزءا من أفضل نادٍ في أفريقيا - أخبار كلمتك

جيفرسون كوستا: سعيد للغاية لكوني جزءا من أفضل نادٍ في أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 06:09 مساءً - أبدى الغيني جيفرسون كوستا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالظهور الأول له بالقميص الأبيض خلال ودية الفريق أمام النصر الليبي.

وشارك المدافع الغيني مع الزمالك لأول مرة مع الفريق، في ودية النصر الليبي التي أقيمت أمس الجمعة في مهرجان اعتزال اللاعب الليبي خالد حسين، وسجل اللاعب هدف فريقه الوحيد.

جيفرسون كوستا لاعب الزمالك 

وقال جيفرسون كوستا في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "سعيد بالظهور الأول لي مع الفريق وتسجيل هدف خلال المباراة، رغم أنها ليست مباراة رسمية ولكنها تدفعني للأفضل".

وأضاف المدافع قائلًا: "بعد المباراة والمشاركة شعرت أنه يمكنني تقديم إضافة لفريقي ومساعدته في المباريات بأفضل ما يمكن في الفترة المقبلة، والهدف الذي سجلته يجعلني أكثر استعدادًا للحصول على فرصة أكبر للمشاركة".

وتابع: "المدير الفني جوزيه جوميز ساعدني كثيرًا على التأقلم مع الفريق، ودائمًا ما يمنحني التعليمات الخاصة بواجبات مركزي لأكون قادرًا على المشاركة بشكل أساسي".

واختتم كوستا تصريحاته قائلًا: "سعيد للغاية لكوني جزء من أفضل نادٍ في القارة الأفريقية، وأشكر جماهير الزمالك على رسائل الدعم التي تصل لي".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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