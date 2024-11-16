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موعد سفر ثنائي الأهلي إلى النمسا لإجراء الفحوصات الطبية - أخبار كلمتك

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موعد سفر ثنائي الأهلي إلى النمسا لإجراء الفحوصات الطبية - أخبار كلمتك

موعد سفر ثنائي الأهلي إلى النمسا لإجراء الفحوصات الطبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 06:09 مساءً - كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موعد سفر محمد هاني وكريم فؤاد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى النمسا، من أجل إجراء العديد من الفحوصات الطبية والتأهيلية، تحت إشراف مجموعة من الأطباء المتخصصين،  في إطار برنامجهم العلاجي للتعافي من الإصابة. 

ويعاني محمد هاني من الإصابة بجزع فى الرباط الصليبي الخلفي، بينما تعرض كريم فؤاد للإصابة بقطع بالرباط الصليبي.

وقال المصدر إنه تم تحديد موعد سفر مبادئي لت محمد هاني وكريم فؤاد إلى النمسا يوم 28 المقبل من نوفمبر الجاري، لإجراء العديد من الفحوصات الطبية والتأهيلية اللازمة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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