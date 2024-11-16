هل يرحل ميشالاك عن الزمالك في يناير؟ مصدر يجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 05:53 مساءً - أثار مستوى اللاعب البولندي كونراد ميشالاك استياء جماهير نادي الزمالك بعد انضمامه لصفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي الماضي.

وانضم ميشالاك لصفوف الزمالك على سبيل الإعارة لمدة عام قادما من فريق أحد السعودي.

وخاض ميشالاك 5 مباريات رسمية مع الزمالك لم يسجل أو يصنع خلالها وظهر بمستوى سيئ.

كونراد ميشالاك

وقال مصدر داخل نادي الزمالك أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غير مقتنع بمستوى اللاعب.

وأضاف جوميز لا يمانع في رحيل ميشالاك في يناير المقبل على أن يتم التعاقد مع جناح أجنبي سوبر.

وواصل إدارة الزمالك ترى أيضا أن اللاعب أقل من مستوى الزمالك خاصة أنه محترف ومن المفترض أن يقدم إضافة فنية كبيرة للفريق.

موعد مران الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من تدريبات اليوم السبت عقب عودة بعثة الفريق من ليبيا، عقب خوض ودية النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الأحد على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك القادمة أمام المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

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