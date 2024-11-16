الرياضة - 05:50 - معتدل نهارا.. .«الأرصاد» تكشف عن تفاصيل طقس الغد (بيان بدرجات الحرارة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 05:50 مساءً - الطقس في مصر.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد 17 نوفمبر 2024.

الطقس في مصر

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حالة الطقس غدا

وأوضحت الهية العامة للأرصاد الجوية، أن غدا الأحد سيسوده طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وسيكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وفي وقت الليل وفي الصباح الباكر سيسود طقس مائل للبرودة.

الظواهر الجوية في طقس الغد

وأضافت الأرصاد الجوية أنه سيكون هناك نشاطا للرياح على مدن القناة ووسط سيناء، ومحافظات الوجه البحري، وفي جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر.

وأشارت إلى أنه ستكون هناك شبورة مائية على الطرق والمسطحات المائية في الجزء الأخير من وقت الليل، وفي الصباح الباكر.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

ويتوقع أن تكون هناك حالة من الاضطراب على شواطئ البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج سيتراوح بين (2: 3) متر.

بينما ستكون حالة البحر الأحمر معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 17 نوفمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 26 17 العاصمة الإدارية 27 16 6 أكتوبر 27 16 بنها 26 17 دمنهور 25 16 المنصورة 26 16 الزقازيق 26 17 شبين الكوم 25 16 طنطا 25 16 دمياط 25 20 بورسعيد 25 21 الإسماعيلية 27 16 السويس 27 17 العريش 26 14 رفح 25 13 رأس سدر 27 15 نخل 23 11 كاترين 19 7 الطور 26 16 طابا 24 16 شرم الشيخ 28 21 الإسكندرية 23 15 العلمين الجديدة 23 15 مطروح 22 13 السلوم 23 12 سيوة 23 12 رأس غارب 27 18 الغردقة 28 19 سفاجا 28 18 الأقصر 29 16 أسوان 29 17 الوادي الجديد 28 13 أبو سمبل 29 16