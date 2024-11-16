بعد انتهاء تصويره، تفاصيل أدوار أبطال فيلم "الست" لـ منى زكي - أخبار كلمتك

بعد انتهاء تصويره، تفاصيل أدوار أبطال فيلم "الست" لـ منى زكي - أخبار كلمتك

بعد عام على الانفصال، شريف منير يظهر برفقة لورا عماد بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

بعد عام على الانفصال، شريف منير يظهر برفقة لورا عماد بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

عبد العاطي يلتقي نظيره الصربي ويشيد بتطور العلاقات الثنائية خلال منتدى صير بني ياس - أخبار كلمتك

عبد العاطي يلتقي نظيره الصربي ويشيد بتطور العلاقات الثنائية خلال منتدى صير بني ياس - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة لاجبار فتاة عدنية بالزواج عن طريق خطابة بمسن عماني(مؤلم) - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة لاجبار فتاة عدنية بالزواج عن طريق خطابة بمسن عماني(مؤلم) - أخبار كلمتك

الأكاديمية العربية تنظم ورشة عمل مشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

الأكاديمية العربية تنظم ورشة عمل مشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر - أخبار كلمتك

10 خطوات لفحص سيارتك والحفاظ عليها قبل فصل الشتاء - أخبار كلمتك

10 خطوات لفحص سيارتك والحفاظ عليها قبل فصل الشتاء - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - رئيس الاحتلال عن إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو: حادث خطير - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - رئيس الاحتلال عن إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو: حادث خطير - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد ناصر منسي: السوبر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الزمالك يحتفل بعيد ميلاد ناصر منسي: السوبر - أخبار كلمتك

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد ناصر منسي: السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 05:37 مساءً - حرص نادي الزمالك على الاحتفال بيوم ميلاد ناصر منسي مهاجم الفريق، حيث إنه من مواليد 16 نوفمبر عام 1997.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر فيس بوك صورة للاعب وعلقت: "السوبر منسي، نتمنى لك عامًا مليئًا بالأهداف الحاسمة كما عودتنا".

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

موعد مران الزمالك 

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من تدريبات اليوم السبت عقب عودة بعثة الفريق من ليبيا، عقب خوض ودية النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الأحد على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك القادمة أمام المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

 

على رأسهم زيزو، طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة رباعي الفريق

بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة بعد المشاركة في مباراة اعتزال خالد حسين

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

القاضية ممكن، إسكتلدا تفاجئ كرواتيا بهدف قاتل بدوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق