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الرياضة - 05:34 - رعب بقرية دلهمو.. مقتل زوجين في ظروف غامضة والأمن يكثف جهوده لضبط الجناة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:34 - رعب بقرية دلهمو.. مقتل زوجين في ظروف غامضة والأمن يكثف جهوده لضبط الجناة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:34 - رعب بقرية دلهمو.. مقتل زوجين في ظروف غامضة والأمن يكثف جهوده لضبط الجناة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 05:34 مساءً - قرية دلهمو.. في بيت بسيط بشوارع قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، يعيش رجل خمسيني برفقة زوجته صاحبة الـ 45 عامًا، لا يعادون أحدًا، لكن تم العثور على جثتهما في ظروف غامضة داخل مسكنها، مما أثار الفزع والرعب في نفوس أهالي القرية.

تفاصيل حادث قرية دلهمو، بدأت حينما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة رجل وسيدة في ظروف غامضة داخل مسكنهما في قرية دلهمو بالمنوفية، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف كواليس وخفايا الجريمة.

بلاغ بواقعة قتل زوجين في قرية دلهمو

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بالعثور الغامض على جثتي لرجل خمسيني وسيدة أربعينية ملقيان داخل مسكن بقرية دلهمو بالمنوفية.

جثة ـ أرشيفية

دماء متناثرة حول جثتي ضحايا قرية دلهمو

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان بلاغ جريمة قرية دلهمو، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وعثروا على الجثتين مصابين بآثار ضربات وتعدي بمناطق متفرقة بالجسد، وآثار الدماء تتناثر من حولهما، وتحفظت الجهات المعنية عليهما تحت تصرف النيابة العامة لحين استخراج تصريح بدفنهما.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات بشأن واقعة قرية دلهمو، تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وجاري تكثيف جهود الأجهزة الأمنية وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة محل الواقعة، لفك طلاسم الجريمة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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