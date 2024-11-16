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بعد الحكم بحبسه مع وقف التنفيذ، موعد انتظام أحمد فتوح في مران الزمالك - أخبار كلمتك

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بعد الحكم بحبسه مع وقف التنفيذ، موعد انتظام أحمد فتوح في مران الزمالك - أخبار كلمتك

بعد الحكم بحبسه مع وقف التنفيذ، موعد انتظام أحمد فتوح في مران الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 05:21 مساءً - ينتظم اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الأبيض غدا الأحد على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقضت محكمة مطروح بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وسحب الرخصة وغرامة ٢٠ ألف جنيه لأحمد فتوح لاعب الزمالك بتهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، في حادث دهسه لأمين شرطة أثناء عبوره الطريق بأحد شوارع الساحل الشمالي. 

 

وعلمت كلمتك أن اللاعب سينتظم غدا في مران الزمالك الجماعي بشكل طبيعي لتجهيزه لمباراة المصري البورسعيدي.

 

موعد مران الزمالك 

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من تدريبات اليوم السبت عقب عودة بعثة الفريق من ليبيا، عقب خوض ودية النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الأحد على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

 

مباراة الزمالك القادمة أمام المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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