مرزوق علي: تطوير الجودو مستمر وحان الوقت لغزو المناصب الدولية والقارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 05:05 مساءً - كشف مرزوق علي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، أن خلق كوادر إدارية تستطيع شغل المناصب الدولية والقارية، هو أحد أولوياته خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة أشمل الهدف منها تطوير الأداء الإداري للجودو المصري على كافة المستويات.

تطور ملحوظ في نتائج الجودو

وأوضح مرزوق علي أن الفترة الماضية شهدت اهتمام كبير بجانب الفني من أجل النهوض بمستوى المنتخبات الوطنية في جميع المراحل العمرية، وذلك بعد سنوات عجاف ضل فيها الجودو المصري طريق منصات التتويج القارية والعالمية.

وأكمل رئيس اتحاد الجودو: "نجحنا بنسبة كبيرة في تحقيق الأهداف الفنية التي وضعناها، وسيطرنا على منصات التتويج القارية في مختلف المراحل العمرية لـ3 سنوات متتالية، وحصدنا أيضا ميداليات تاريخية في بطولات العالم، وحان الوقت الآن لغزو المناصب الدولية والقارية من خلال كوادر مصرية تستطيع تحمل المسئولية".

خطة تطوير فنية وإدارية

وتابع مرزوق: "خطة التطوير مستمرة على كافة المستويات الفنية منها والإدارية، ولدينا خطط طموحة تستهدف عودة الجودو المصرية لمنصات التتويج الأولمبية، ونعمل على قلب رجل واحد من أجل مصلحة الرياضة المصرية بشكل عام ولعبة الجودو بشكل خاص".

واستطرد قائلا: "قطعنا شوطا كبيرة على كافة المستويات، وفي مقدمتها ملف استضافة البطولات الدولية والقارية، ولمس الجميع حجم النجاح الذي تحقق في استضافة البطولة العربية في العلمين لعامين متتاليين، وأيضا البطولات الأفريقية في القاهرة، ومازال هناك العديد من المناسبات والبطولات الدولية تستعد المحروسة لاستضافتها وذلك بالتنسيق مع الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وشركة المتحدة صاحبة الجهود الكبيرة".

ويحظى مرزوق بدعم كبير وتأييد من جانب الجمعية العمومية لاتحاد الجودو، في ظل التطور غير المسبوق للجودو المصري على المستوى الإداري والفني، والنتائج المميزة التي حققتها المنتخبات الوطنية خلال الـ3 سنوات الأخيرة وهي فترة ولايته.

قائمة مرزوق علي في انتخابات الجودو

وتضم قائمة مرزوق علي في انتخابات الجودو، كلا من:

الرئيس: مرزوق علي

الأعضاء: اللواء طارق عز الدين – اللواء خالد المعتز – العميد عمر مكرم – الدكتور أحمد صبرة – فوزي الهلباوي – هشام الجمل.

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