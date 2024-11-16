الرياضة - 05:02 - الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 05:02 مساءً - سعر الدولار اليوم.. استقر سعر الدولار اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، بختام التعاملات المسائية في البنوك المصرية، وسجل سعر الدولار في بنك مصر 49.30 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع.

وتستعرض كلمتك، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ سعر الدولار اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 49.32 جنيه للشراء بينما، وصل سعر البيع للدولار مقابل الجنيه المصري ببنك الإسكندرية نحو 49.42 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم السبت نحو 49.34 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع في بنك قناة السويس نحو 49.44 جنيه مصري.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

ووصل سعر الشراء في المصرف العربي الدولي للدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.30 جنيه مصري، بينما سجل سعر البيع للدولار اليوم في المصرف العربي الدولي نحو 49.40 جنيه مصري.

سعر الدولار في كريدي أجريكول

وأما في كريدي أجريكول وصل سعر الدولار نحو 49.20 للشراء، بينما وصل سعر البيع للدولار نحو 49.30 جنيه مصري.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم نحو 49.30 للشراء، بينما وصل سعر البيع للدولار في البنك المتحد نحو 49.40 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

ووصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 49.32 للشراء، بينما سجل سعر البيع للدولار في البنك المصري الخليجي نحو 49.42 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 في بنك التنمية الصناعية نحو 49.24 للشراء، بينما وصل سعر البيع نحو 49.34 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 البنوك المصرية شراء بيع سعر الدولار في البنك المركزي 48.36 جنيه 48.23 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.30 جنيه 49.40 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 49.30 جنيه 49.40 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 49.30 جنيه 49.40 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.32 جنيه 49.42 جنيه سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.30 جنيه 49.40 جنيه سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.35 جنيه 49.44 جنيه