الرياضة - 05:02 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 05:02 مساءً - سعر الذهب بالمصنعية.. انخفض سعر الذهب اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، في نهاية تعاملات اليوم ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4107.25 جنيه للبيع، و4028.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة

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سعر الذهب عيار 24

تراجع الذهب في مصر ليسجل عيار 24 في الأسواق نحو 4107.25 جنيه للبيع، و4028.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

انخفض سعر الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة حيث وصل إلى 3769 جنيهًا للبيع، و3692.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر بيعاً نحو 3600 جنيهًا للبيع، و3525 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب في مصر لـ عيار 18 فسجل نحو 3092.75 جنيه للبيع، و3021.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وصل سعر الذهب عيار 14 نحو 2416.75 جنيه للبيع، و2350 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

انخفض سعر الذهب عيار 9 ليصل إلى 1571.5 جنيه للبيع، و1510.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وتأثر سعر الجنيه الذهب بالانخفاض الأخير الذي ضرب المعدن الأصفر حيث وصل سعره في الأسواق إلى 28400 جنيه للبيع، و28200 جنيهًا للشراء.