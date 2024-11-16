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رسميًا، فوز هاني أبوريدة وقائمته برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية - أخبار كلمتك

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رسميًا، فوز هاني أبوريدة وقائمته برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية - أخبار كلمتك

رسميًا، فوز هاني أبوريدة وقائمته برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 04:49 مساءً -  فاز هاني أبوريدة برئاسة اتحاد الكرة، بالتزكية ومعه قائمته، في ظل عدم ترشح أي قائمة أخرى.

وكان اتحاد الكرة فتح باب الترشح يوم الأحد الماضي، ولمدة 7 أيام وفقًا للائحة وأغلق اليوم باب الترشح نهائيا ولم تتقدم أي قائمة أخرى لانتخابات الجبلاية.

أبوريدة يقدم أوراق ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة 

وقدمت قائمة هاني أبو ريدة، أوراق الترشح في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأربعاء الماضي، والتي كان من المقرر لها أن تجرى في العاشر من شهر ديسمبر المقبل، لاختيار مجلس جديد يدير شؤون الكرة المصري لفترة أربع سنوات قادمة.  

وجاءت قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة كالتالي: 

١)  هاني حسن علي أبو ريدة
٢)  خالد محمد علي الدرندلي
٣) أحمد محمد حلمي أحمد الشريف
٤) محمد محمود يونس الشربيني
٥) وليد عمر عبد الجواد درويش
٦) مصطفى عبد اللّٰه إبراهيم أبو زهرة
٧) طارق محمد محمد محمد أبو العينين
٨) محمد أحمد فؤاد حسين أبو حسين
٩)  إيناس محمد علي مظهر.

والمرشحون الاحتياطيون كالتالي: 

١)  أشرف محمد موسى حسن
٢)  جمس حنا جرس جاد الرب
٣) هيام محمد محمد بركة

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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