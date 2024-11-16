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الرياضة - 04:46 - هاني أبو ريدة رئيسًا لـ اتحاد الكرة بالتزكية لمدة 4 سنوات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:46 - هاني أبو ريدة رئيسًا لـ اتحاد الكرة بالتزكية لمدة 4 سنوات - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:46 - هاني أبو ريدة رئيسًا لـ اتحاد الكرة بالتزكية لمدة 4 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 04:46 مساءً - أُغلق في تمام الرابعة مساء اليوم السبت، باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتقدمت قائمة واحدة بأوراق الترشح، تصدرها هاني أبو ريدة المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتضم القائمة للمرشحين لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم كلًا من:

1) السيد / هاني حسن علي أبو ريدة

2) السيد / خالد محمد علي الدرندلي

3) السيد / أحمد محمد حلمي أحمد الشريف

4) السيد / محمد محمود يونس الشربيني

5) السيد / وليد عمر عبد الجواد درويش

6) السيد / مصطفى عبد اللّٰه إبراهيم أبو زهرة

7) السيد / طارق محمد محمد محمد أبو العينين

8) السيد / محمد أحمد فؤاد حسين أبو حسين

9) السيدة / إيناس محمد علي مظهر

المرشحون الاحتياطيون

1) السيد / أشرف محمد موسى حسن

2) السيد / جمس حنا جرس جاد الرب

3) السيدة / هيام محمد محمد بركة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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