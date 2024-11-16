الأهلي يحتفل بذكرى فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 04:32 مساءً - احتفل النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية بفوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة في تاريخه عام 2008، على حساب فريق القطن الكاميروني.

وفاز الأهلى على القطن الكاميروني فى مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة بنتيجة 2-0، سجلهما وائل جمعة وفلافيو.

وفي لقاء الإياب فى الكاميرون تعادل الفريقين بنتيجة 1-1، وسجل ثنائية النادي الأهلي أحمد حسن وشادى محمد.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك صوره ترصد فوز الأحمر باللقب الإفريقي السادسة في تاريخه وكتبت “ في مثل هذا اليوم عام 2008، الأهلي يضيف لقب جديد لدوري الأبطال على حساب القطن الكاميروني ”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي في المباراة المقبلة الاتحاد السكندري فى ثالث جولات مسابقة الدوري.

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