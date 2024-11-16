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عمومية السباحة: فوز ياسر إدريس بالانتخابات كان مستحقا وطموحاتنا بلا حدود - أخبار كلمتك

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عمومية السباحة: فوز ياسر إدريس بالانتخابات كان مستحقا وطموحاتنا بلا حدود - أخبار كلمتك

عمومية السباحة: فوز ياسر إدريس بالانتخابات كان مستحقا وطموحاتنا بلا حدود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 04:16 مساءً - السباحة، عبرت الجمعية العمومية لاتحاد السباحة عن سعادتها بفوز المهندس ياسر إدريس لدورة انتخابية جديدة تستمر حتى عام 2028، مؤكدة أنه جاء تأكيدا لرغبتها في اختيار من يمثلها في الاتحاد ، ويحافظ على مصالح الهيئات الرياضية ويستكمل المسيرة المستمرة على مدار السنوات الماضية.

وأكدت الجمعية العمومية خلال اجتماعها أمس عقب إعلان فوز المهندس ياسر إدريس في الانتخابات التي أجريت ظهر الجمعة، أنها اختارت مهندس الإنجازات والبطولات ، كونه الأحق والأجدر بلقب رجل المرحلة في إدارة ملف السباحة واللجنة الأولمبية.

وأضاف ممثلو الجمعية العمومية للاتحاد المصري للسباحة أن الانتصار الكاسح للمهندس ياسر إدريس في انتخابات السباحة بنتيجة 8-2 لهو خير محفز له على مواصلة العمل ليل نهار لتحقيق طموحات الجمعية العمومية التي لا سقف لها ولا حدود سوى الوصول إلى أعلى مستوى فني وإداري.

وأشار الحضور من ممثلي الجمعية العمومية لاتحاد السباحة إلى أن أهم عامل في تنفيذ وإقامة الفعاليات والأنشطة التي تحتاج إليها ألعاب الماء هو توافر الموارد المادية، وهو ما تحقق بالفعل في عهد المهندس ياسر إدريس الذي نجح في رفع ميزانية الاتحاد 14 ضعفا من 5 ملايين إلى نحو 77 مليون جنيه، وهو الأمر الذي سيسهم في استقدام خبراء ومدربين أجانب في سبيل الوصول إلى منصات التتويج.

وصاحب إعلان فوز المهندس ياسر إدريس برئاسة اتحاد السباحة بقائمته المغلقة إطلاق الاحتفالات والهتافات المعبرة عن أجواء سعادة باكتساحه انتخابات السباحة مقابل منافسه، بما يؤكد على إجماع الهيئات الرياضية على وضع ثقتها في إدريس خلال السنوات المقبلة.

ووصف عدد من ممثلي الهيئات الرياضية لاتحاد السباحة ياسر إدريس بأنه موحد القطبين الزمالك والأهلي وباقي أندية الجمعية العمومية، مؤكدين أن فوزه جاء ترجمة لما لمسوه من قيادة حكيمة ورشيدة لملف اتحاد السباحة واللجنة الأولمبية المصرية وعبر بها إلى بر الأمان في وقت كانت الرياضة مهددة بالإيقاف، لكن مع الدعم المتواصل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مرت الأزمة بسلام لتبدأ الرياضة المصرية عهدا جديدا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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