غياب محمد صلاح، مرموش يقود تشكيل جارديان الأفضل في الدوريات الخمس الكبرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - تصدر عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت ومنتخب مصر، تشكيل صحيفة “ذا جارديان” الأفضل في الدوري الخمس الكبرى.

ويعد عمر مرموش حاليا أحد أبرز اللاعبين في العالم، حيث يقود آينتراخت فرانكفورت منذ بداية الموسم، ويستعد لقيادة منتخب مصر في مواجهة بوتسوانا مساء الثلاثاء المقبل، حيث لعب مع الفريق الألماني 16 مباراة رسمية في الدوري والكأس والدوري الأوروبي، سجل 14 هدفًا وصنع 10، مما جعل مرموش أكثر اللاعبين مساهمة للأهداف في الدوري الألماني والدوريات الخمس الكبرى.

واستغلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، فترة التوقف الدولي الحالي، واختارت أفضل 11 لاعب في الدوريات الخمس الكبرى، بعد مرور 3 أشهر على بداية الموسم الذي انطلق في منتصف أغسطس، حيث شهد التشكيل المثالي غياب محمد صلاح نجم ليفربول وجميع لاعبي الدوري الإنجليزي.

وكتبت صحيفة “ذا جارديان” أن مرموش هو أفضل لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا هذا الموسم، حسب تصنيف موقع "WhoScored" حيث حقق بداية مذهلة، بـ11 هدفًا و7 تمريرات حاسمة خلال بطولة الدوري، كما يحتل المركز السابع عشر في الأكثر مراوغة للخصوم بـ25 مرة، مؤكدة أن اللاعب ضمن اهتمامات ليفربول وبايرن ميونخ وبرشلونة.

التشكيل الأفضل في الدوري الخمس الكبرى

وجاء التشكيل الأفضل في الدوري الخمس الكبرى كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا "فيورنتينا الإيطالي".

خط الدفاع: أشرف حكيمي "باريس سان جيرمان الفرنسي"، ويلي أوربان "لايبزيج الألماني"، أليساندرو بونجورنو "نابولي الإيطالي، نونو تافاريس "لاتسيو الإيطالي".

وسط الملعب: لامين يامال، رافينها "برشلونة الإسباني"، جمال موسيالا "بايرن ميونخ الألماني"، برادلي باركولا "باريس سان جيرمان الفرنسي".

الهجوم: عمر مرموش "آينتراخت فرانكفورت الألماني"، هاري كين "بايرن ميونخ الألماني".

هاري كين يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني

فيما أعلنت رابطة الدوري الألماني، اليوم الخميس، عن فوز النجم الإنجليزي هاري كين بجائزة أفضل لاعب خلال أكتوبر في البوندسليجا، رغم تألق عمر مرموش مؤخرًا.

وتألق عمر مرموش مع فريقه في الفترة الأخيرة، وسجل في 3 مباريات متتالية مع فرانكفورت بالدوري الألماني، وبطولة الدوري الأوروبي.

وفاز كين بالجائزة على الرغم من أن عمر مرموش يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفا، بالتساوي مع هاري كين صاحب الرصيد نفسه من الأهداف.

وصنع مرموش 7 أهداف، ليصبح أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالدوري الألماني في الموسم الجاري، ويأتي خلفه هاري كين برصيد 6 أهداف.

وحصل مرموش على أعلى تقييم في الدوريات الخمسة الكبرى، وفق إحصائية شبكة "سوفا سكور"، كما حصل على تقييم 8.33/10، وجاء خلفه هاري كين في المركز الثالث بتقييم 8.16/10.

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