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الرياضة - 03:41 - الذهب في مصر.. تراجع مفاجئ في الأسعار وصدمة للمستثمرين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:41 - الذهب في مصر.. تراجع مفاجئ في الأسعار وصدمة للمستثمرين - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - الذهب في مصر.. تراجع مفاجئ في الأسعار وصدمة للمستثمرين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 03:41 مساءً - تراجع سعر الذهب في مصر بمحال الصاغة خلال تعاملات اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، عقب هبوطه عالميًا، ليسجل عيار 21 في محلات الصاغة نحو 3550 جنيهًا للبيع، و3525 جنيهًا للشراء، مسجلا تراجع بقيمة 10 جنيهات، فيما خسر سعر الجنيه الذهب 80 جنيهًا من قيمته، ليسجل نحو 28400 جنيهًا للبيع.

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب في مصر بمتصف التعاملات اليوم السبت، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.

الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4057.25 جنيه 4028.5 جنيه
عيار 22 3719 جنيهًا 3692.75 جنيه
عيار 21 3550 جنيهًا 3525 جنيهًا
عيار 18 3042.75 جنيه 3021.5 جنيه
عيار 14 2366.75 جنيه 2350 جنيهًا
عيار 12 2028.5جنيه 2014.25 جنيه
عيار 9 1521.5 جنيه 1510.75 جنيه
سعر الجنيه الذهب 28400 جنيهًا 28200 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2563.21 دولار 2562.94 دولار
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

وتراجع الذهب في مصر ليسجل عيار 24 في مصر بمنتصف تعاملات اليوم السبت بالأسواق نحو 4057.25 جنيه للبيع، و4028.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وانخفض سعر الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة وفقًا لآخر تحديثات له، حيث وصل إلى 3719 جنيهًا للبيع، و3692.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 21

وشهد الذهب في مصر عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في الأسواق المصرية انخفاضًا خلال تعاملات اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 في الصاغة، ليسجل سعره نحو 3550 جنيهًا للبيع، و3525 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب في مصر لـ عيار 18 فسجل هبوطًا خلال منتصف التعاملات اليوم السبت في سوق الصاغة، حيث وصل إلى 3042.75 جنيه للبيع، و3021.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

وشهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا في أسواق الصاغة على مدار الأيام الماضية، فيما تأثر سعر الذهب عيار 14 بذلك ليسجل نحو 2366.75 جنيه للبيع، و2350 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وانخفض سعر الذهب عيار 9 خلال منتصف التعاملات اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، حيث وصل إلى 1521.5 جنيه للبيع، و1510.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب

وتأثر سعر الجنيه الذهب بالانخفاض الأخير الذي ضرب المعدن الأصفر حيث وصل سعره في الأسواق إلى 28400 جنيهًا للبيع، و28200 جنيهًا للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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