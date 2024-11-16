الرياضة - 03:41 - الذهب في مصر.. تراجع مفاجئ في الأسعار وصدمة للمستثمرين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 03:41 مساءً - تراجع سعر الذهب في مصر بمحال الصاغة خلال تعاملات اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، عقب هبوطه عالميًا، ليسجل عيار 21 في محلات الصاغة نحو 3550 جنيهًا للبيع، و3525 جنيهًا للشراء، مسجلا تراجع بقيمة 10 جنيهات، فيما خسر سعر الجنيه الذهب 80 جنيهًا من قيمته، ليسجل نحو 28400 جنيهًا للبيع.

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سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4057.25 جنيه 4028.5 جنيه عيار 22 3719 جنيهًا 3692.75 جنيه عيار 21 3550 جنيهًا 3525 جنيهًا عيار 18 3042.75 جنيه 3021.5 جنيه عيار 14 2366.75 جنيه 2350 جنيهًا عيار 12 2028.5جنيه 2014.25 جنيه عيار 9 1521.5 جنيه 1510.75 جنيه سعر الجنيه الذهب 28400 جنيهًا 28200 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2563.21 دولار 2562.94 دولار

سعر الذهب عيار 24

وتراجع الذهب في مصر ليسجل عيار 24 في مصر بمنتصف تعاملات اليوم السبت بالأسواق نحو 4057.25 جنيه للبيع، و4028.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وانخفض سعر الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة وفقًا لآخر تحديثات له، حيث وصل إلى 3719 جنيهًا للبيع، و3692.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وشهد الذهب في مصر عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في الأسواق المصرية انخفاضًا خلال تعاملات اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 في الصاغة، ليسجل سعره نحو 3550 جنيهًا للبيع، و3525 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب في مصر لـ عيار 18 فسجل هبوطًا خلال منتصف التعاملات اليوم السبت في سوق الصاغة، حيث وصل إلى 3042.75 جنيه للبيع، و3021.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وشهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا في أسواق الصاغة على مدار الأيام الماضية، فيما تأثر سعر الذهب عيار 14 بذلك ليسجل نحو 2366.75 جنيه للبيع، و2350 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وانخفض سعر الذهب عيار 9 خلال منتصف التعاملات اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، حيث وصل إلى 1521.5 جنيه للبيع، و1510.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وتأثر سعر الجنيه الذهب بالانخفاض الأخير الذي ضرب المعدن الأصفر حيث وصل سعره في الأسواق إلى 28400 جنيهًا للبيع، و28200 جنيهًا للشراء.