الأهلي يرفض خوض وديات قبل مواجهة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 03:12 مساءً - الأهلي، أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك اتجاها لعدم خوض أي مباراة ودية خلال الأسبوع الجاري، قبل مواجهة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، حيث يرغب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الحفاظ على جميع لاعبيه استعدادا لعودة منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

في سياق آخر، قال مصدر داخل الأهلي إن كولر رفض فكرة التعاقد مع أحد ثنائي نادي زد محمد إسماعيل ومصطفى العش لتدعيم دفاع الفريق في ميركاتو الشتاء القادم.

وينتظر مسئولو النادي الأهلي قرار مارسيل كول بشأن قطع إعارة أحمد عابدين مدافع الفريق المعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا من أجل إعادته في الميركاتو الشتوي.

وعلمت كلمتك أن هناك تفكير في الأمر من أجل تدعيم الفريق بمدافع جديد في انتقالات يناير.

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خدمات ياسر إبراهيم في مباراة الاتحاد السكندري يوم الجمعة القادم بعد تعافيه من الإصابة في عضلات البطن السفلية، وانتظم اللاعب في مران الفريق أمس وأصبح جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الاتحاد القادمة.

قال مصدر داخل الأهلي إن كريم نيدفيد لاعب الفريق جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الاتحاد السكندري الجمعة القادم بعد تعافيه من آلام عضلة السمانة.

يعقد كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

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