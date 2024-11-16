موعد انتظام محمد الشناوي في مران الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 03:12 مساءً - الأهلي، قال مصدر داخل النادي الأهلي إن محمد الشناوي حارس مرمي الفريق سينتظم في تدريبات الفريق بحد أقصى الإثنين القادم، بعد عودته اليوم رفقة المنتخب عقب خوض مباراة كاب فيردي، حيث يغيب اللاعب عن مباراة بوتسوانا بسبب الإنذار الثاني.

وأكد المصدر أن هناك اتجاها لعدم خوض أي مباراة ودية هذا الأسبوع ، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، حيث يرغب كولر المدير الفني للفريق في الحفاظ على جميع لاعبيه، استعدادا لعودة منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المصدر إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض فكرة التعاقد مع أحد ثنائي زد، وهما محمد إسماعيل ومصطفي العش، لتدعيم دفاع الفريق في ميركاتو الشتاء القادم.

وينتظر مسؤلو النادي الأهلي قرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن قطع إعارة احمد عابدين مدافع الفريق المعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا من أجل إعادته في ميركاتو الشتاء القادم.

وعلمت كلمتك أن هناك تفكيرا في الأمر من أجل تدعيم الفريق بمدافع جديد في ميركاتو الشتاء القادم.

ويستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر خدمات ياسر إبراهيم في مباراة الاتحاد السكندري يوم الجمعة القادم، بعد تعافيه من الإصابة في عضلات البطن السفلية، حيث انتظم اللاعب في مران الفريق أمس، وأصبح جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الاتحاد القادمة.

وقال مصدر بالأهلي إن كريم نيدفيد لاعب الفريق جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الاتحاد السكندري الجمعة القادم بعد تعافيه من آلام عضلة السمانة.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهته المقبلة فى الدوري أمام الاتحاد السكندري فى ثالث جولات المسابقة المحلية.

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