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محمد الدهراوي رئيسا لاتحاد الكاراتيه - أخبار كلمتك

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محمد الدهراوي رئيسا لاتحاد الكاراتيه - أخبار كلمتك

محمد الدهراوي رئيسا لاتحاد الكاراتيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 02:20 مساءً - الكاراتيه، حسم محمد الدهراوي وقائمته انتخابات اتحاد الكاراتيه، بعد منافسة مع قائمة محمد المصيلحي في الانتخابات التي أقيمت اليوم السبت.

وحصلت قائمة محمد الدهراوي على 164 صوتا من إجمالي 235 هيئة حضرت الجمعية العمومية.

وأقيمت الجمعية العمومية لاتحاد الكاراتيه في مقر اللجنة الأولمبية المصرية بمدينة نصر، وشهدت حضور عدد كبير من الهيئات التي لها حق الحضور والتصويت تخطى الـ200 هيئة.

قائمة محمد الدهراوي

وتضم قائمة الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد الحالي كلًا من: “سيد نصر نائبًا للرئيس، والأعضاء، عصام الدين عبد الرؤوف، سامح الشبراوي، محمد سعد، أمين الزعبلاوي، خليفة السيد، وأحمد عزت“.

بالإضافة إلى الأعضاء الاحتياطيين وهم، “رجب حسن، حسام موسى، أحمد زكريا، وأحمد عبد الله“.

قائمة محمد المصيلحي

بينما ضمت قائمة محمد المصيلحي كلًا من: “حسام عبد الحليم عجور نائبًا للرئيس، والأعضاء، محمد علي، محمد مجدي عبد العظيم، أحمد سعيد محمود محمد، محمد حسين جاد، وشريف محمد عبد العزيز“.

بالإضافة إلى الأعضاء الاحتياطيين وهم، “رضوان أحمد سعيد، علاء محمود حسن، عبد الله بهاء الدين، وإبراهيم علي عبد الحميد“.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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