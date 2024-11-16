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الأهلي ينتظر فرمان كولر لقطع إعارة مدافعه - أخبار كلمتك

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الأهلي ينتظر فرمان كولر لقطع إعارة مدافعه - أخبار كلمتك

الأهلي ينتظر فرمان كولر لقطع إعارة مدافعه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 02:04 مساءً - الأهلي، ينتظر مسئولو النادي الأهلي قرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشأن قطع إعارة أحمد عابدين مدافع الفريق المعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا من أجل إعادته في ميركاتو الشتاء القادم. 

وعلمت كلمتك أن هناك تفكيرا في الأمر من أجل تدعيم الفريق بمدافع جديد في ميركاتو الشتاء القادم. 

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خدمات ياسر إبراهيم في مباراة الاتحاد السكندري يوم الجمعة القادم بعد تعافيه من الإصابة في عضلات البطن السفلية، حيث انتظم اللاعب في مران الفريق أمس وأصبح جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الاتحاد القادمة. 

قال مصدر داخل الأهلي إن كريم نيدفيد لاعب الفريق جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الاتحاد السكندري الجمعة القادم بعد تعافيه من آلام عضلة السمانة. 

 يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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