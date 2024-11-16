غضب في الزمالك من أحمد سليمان بسبب صفقة ميشالاك - أخبار كلمتك

غضب في الزمالك من أحمد سليمان بسبب صفقة ميشالاك - أخبار كلمتك

قبل ساعات من غلق باب الترشح، هاني أبو ريدة يقترب من رئاسة اتحاد الكرة بالتزكية - أخبار كلمتك

قبل ساعات من غلق باب الترشح، هاني أبو ريدة يقترب من رئاسة اتحاد الكرة بالتزكية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - «براءة أم إعدام».. سيناريوهات تحدد مصير الإعلامية داليا فؤاد بعد سقوطها في كمين «المخدرات» (التفاصيل الكاملة) - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - «براءة أم إعدام».. سيناريوهات تحدد مصير الإعلامية داليا فؤاد بعد سقوطها في كمين «المخدرات» (التفاصيل الكاملة) - أخبار كلمتك

«العربية للتنمية الزراعية» تنظم فعالية حول تسهيل وصول الدول العربية للتمويل الأخضر في «COP29 - أخبار كلمتك

«العربية للتنمية الزراعية» تنظم فعالية حول تسهيل وصول الدول العربية للتمويل الأخضر في «COP29 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. من هو الممثل الأمريكي دنزل واشنطن «Denzel Washington»؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. من هو الممثل الأمريكي دنزل واشنطن «Denzel Washington»؟ - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، قشر البياض يسجل 270 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، قشر البياض يسجل 270 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

تداول 60 ألف طن بضائع و601 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 60 ألف طن بضائع و601 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القابضة للنقل تتسلم الدفعة الأولى من أتوبيسات نصر (صور) - أخبار كلمتك

القابضة للنقل تتسلم الدفعة الأولى من أتوبيسات نصر (صور) - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تشهد افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي للمراجعة الداخلية والحوكمة - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تشهد افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي للمراجعة الداخلية والحوكمة - أخبار كلمتك

حزب الله يقصف مستوطنة كتسرين الإسرائيلية برشقة صاروخية - أخبار كلمتك

حزب الله يقصف مستوطنة كتسرين الإسرائيلية برشقة صاروخية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 02:01 - وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني لبحث التعاون المشترك - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 02:01 - وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني لبحث التعاون المشترك - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:01 - وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني لبحث التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 02:01 مساءً - التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، اليوم السبت 16 نوفمبر، استكمالاً للقاءاته علي هامش منتدى «صير بني ياس» الخامس عشر المنعقد حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ثمن الوزيران، وتيرة تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدا علي أهمية استمرار التشاور السياسي والتنسيق الدائم من خلال الآليات المختلفة، وكذا الدفع بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلي آفاق أرحب، لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الصديقتين.

كما تبادل الدكتور بدر عبد العاطي الرؤي مع نظيره الباكستاني حيال تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، حيث أكد الوزيران علي أهمية وقف التصعيد والتوترات في المنطقة، والتوصل إلي وقف فوري لإطلاق النار وضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما ناقش الوزيران عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك علي الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة إصلاح النظام المالي العالمي وإصلاح مجلس الامن واستعادة النظام متعدد الأطراف.

اقرأ أيضاً
وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني العلاقات بين البلدين والأوضاع في المنطقة

وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع ألمانيا في مختلف المجالات

وزير الخارجية والهجرة يلتقي بنظيره الروسي سيرجي لافروف

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

إسبانيا تفوز على الدنمارك 2-1 في دوري الأمم الأوروبية (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق