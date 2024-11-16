آخر التطورات فى تجديد عقد زيزو مع الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 01:47 مساءً - كشف مصدر بنادي الزمالك، عن آخر تطورات كواليس تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر: كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك يمتلك القرارات في ذلك الملف، وهو الذي سيحدد جلسة التفاوض الجديدة بين النادي واللاعب، وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك حريصة علي استمرار اللاعب مع النادي وسيكون هنالك جلسة معه للتفاوض.

يبدأ الفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غدًا الأحد تدريباته على ملعب حلمي زامورا بالقلعة البيضاء استعدادًا لمواجهة النادي المصري البورسعيدي.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري بإستاد الجيش ببرج العرب.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من ليبيا، عقب المشاركة في المباراة الودية أمام فريق النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

واستغرقت رحلة الطيران حوالي ساعتين من ليبيا إلى مطار سفنكس الدولي، وشارك الزمالك في مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية خالد حسين بمواجهة نادي النصر الليبي الذي أقيم أمس الجمعة على ملعب شهداء بنينا الدولي.

فاز فريق النصر الليبي على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شهداء بنينا في لقاء اعتزال النجم الليبي خالد حسين.

وافتتح النصر الليبي التسجيل في شباك الزمالك بالثانية 12، فيما تعادل الزمالك عن طريق جيفرسون كوستا بالدقيقة 26 عن طريق كرة رأسية، فيما جاء الهدف الثاني للنصر الليبي بخطأ عكسي من دفاع الزمالك.

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