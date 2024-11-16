الرياضة - 01:40 - مع بدء نوة المكنسة.. أماكن سقوط الأمطار في المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 01:40 مساءً - نوة المكنسة.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم في المناطق الساحلية، تزامنًا مع بدء نوة المكنسة، التي تأتي في منتصف شهر نوفمبر كل عام، مصاحبة أمطار متفاوتة الشدة.

نوة المكنسة

بدأت نوة المكنسةفي الإسكندرية والمحافظات الساحلية، اليوم السبت في 16 نوفمبر 2024، ومن المتوقع أن تستمر النوة لمدة أربعة أيام، مع هبوب رياح شمالية غربية قوية، مصحوبة بأمطار غزيرة.

طقس الساعات المقبلة

وأوضحت الهيئة حالة الطقس اليوم السبت، مشيرة إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يبدأ خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع بدء نوة المكنسة، لتشهد بعض المناطق سقوط أمطار متوسطة على فترات متقطعة.

وتابعت بإن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا، بينما يكون معتدلًا خلال فترة النهار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، فيما يكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

أمطار متوسطة تضرب المحافظات

وكشفت الأرصاد عن أماكن سقوط الأمطار التي يتسبب بها المنخفض الجوي، فإن من المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من مرسى مطروح، وتمتد خفيفة إلى مناطق من الإسكندرية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تستمر الأمطار حتى يوم الثلاثاء لتنتقل مع تقدم الساعات إلى شمال البحيرة، وشمال كفر الشيخ والدقهلية ودمياط، ثم تنتقل تدريجيًا إلى بورسعيد ورفح والعريش، يُصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، ولا تصل الأمطار إلى القاهرة الكبرى.

نوة المكنسة

ومن جانبها، استعدت شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، لاستقبال نوة المكنسة التي تأتي في صورة رياح شمالية غربية وأمطار غزيرة، حيث رفعت حالة الطوارئ بالأحياء والمدن الساحلية بدءا من اليوم السبت، ولمدة 4 أيام استعدادا لنوة المكنسة.

وكشفت قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بالمحافظات الساحلية، أن نوة المكنسة تؤدي إلى غرق الشوارع وتوقف حركة المرور وتعطل الحياة البحرية، لافتة إلى أن المحافظات التي تتأثر بها هي «الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، وبورسعيد، ودمياط»، وتعد الإسكندرية من أكثر المناطق تأثرًا بالنوة.