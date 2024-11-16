قائد دفاع برشلونة السابق يكشف سرا من 17 سنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 01:18 مساءً - كشف جيرارد بيكيه، المدافع السابق لبرشلونة والفائز بكأس العالم 2010، أنه كان قريبًا من الانضمام إلى يوفنتوس عندما غادر مانشستر يونايتد في عام 2007.

وقال بيكيه، في تصريحات لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية: "في آخر عام لي في مانشستر، قبل العودة إلى برشلونة، كنت على وشك الانضمام إلى يوفنتوس، وكان ذلك في عام 2007، ولكن بمجرد أن عدت إلى المنزل، لم أعد مهتمًا بذلك".

وأضاف: "كنت هناك لمدة 3 سنوات، انضممت للفريق عندما كنت في 17 من عمري، كنت صغيرًا جدًا وفي ذلك الوقت كان لدى يونايتد أفضل ثنائي دفاعي في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو ريو فيرديناند ونيمانيا فيديتش".



واختتم بيكيه: "فزنا بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، لكنني لعبت فقط 20 إلى 25 مباراة مع مانشستر يونايتد".

وكان بيكيه جزءا من أنجح الفترات في تاريخ برشلونة، حيث فاز بـ9 ألقاب في الدوري الإسباني، و3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و7 ألقاب أخرى في كأس الملك، بالإضافة إلى كأس العالم وبطولتي أمم أوروبا متتاليتين مع إسبانيا.

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