سر غياب أكرم توفيق عن مران الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 12:57 مساءً - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمس والذي اقيم على ملعب مختار التتش بعد العودة من الإجازة التي منحها مارسيل كولر للاعبين، غياب اكرم توفيق عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

واكد مسئولو الفريق ان سبب غياب اكرم توفيق عن المران الجماعي هو شكوى اللاعب من آلام في معدته ما دفع الجهاز الطبي لإراحة اللاعب والاكتفاء بتدريبات الجيم.

وعاد الفريق للتدريبات الجماعية امس بعد انتهاء الراحة التي منحها السويسري مارسيل كولر للاعبين لمدة أسبوع نظرا لتوقف البطولة بسبب خوض منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات امم افريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

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