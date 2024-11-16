إصابة مدرب المكسيك في رأسه عقب الخسارة في هندوراس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 12:40 مساءً - كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل إصابة مدرب المكسيك خافيير أجيري في رأسه بعد خسارة فريقه 2-صفر خارج أرضه أمام هندوراس في ذهاب دور الثمانية لدوري الأمم في اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف).

وألقيت علبة مياه غازية معدنية ألقيت من المدرجات على مدرب المكسيك خافيير أجيري في رأسه بعد خسارة فريقه خارج أرضه أمام هندوراس.

وكان أجيري مدرب منتخب مصر السابق والمكسيك الحالي يسير على خط التماس لمصافحة نظيره رينالدو رويدا بعد المباراة عندما ضربته العلبة في أعلى رأسه ليتسرب الدم من الجرح.

وقال أجيري للصحفيين بعد المباراة التي أقيمت على ملعب الجنرال فرانسيسكو مورازان في سان بيدرو سولا في هندوراس: "هذه هي كرة القدم، ولا جدوى من ذكر الأشياء الأخرى لأنني لست من النوع الذي يشتكي".

وقال اتحاد الكونكاكاف إنه يدين بشدة هذه الحادثة.



وأضاف الاتحاد في بيان: "أمن المنتخبات والجماهير يمثل أولوية بالنسبة لاتحاد الكونكاكاف، هذه النوعية من السلوكيات العنيفة ليس لها مكان في كرة القدم.

"سيتم الآن إحالة الحادث إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد لمزيد من المراجعة والتحقيق".

متى تولى أجيري تدريب المكسيك؟

وتولى أجيري مسؤولية تدريب المنتخب المكسيكي للمرة الثالثة في يوليو الماضي، خلفا لخايمي لوزانو الذي أقيل بعد الخروج المخيب للآمال من دور المجموعات في كأس كوبا أمريكا.

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