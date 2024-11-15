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الرياضة - 09:17 - تبدأ يوم 7 يناير.. موعد الإجازات الرسمية 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:17 - تبدأ يوم 7 يناير.. موعد الإجازات الرسمية 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:17 - تبدأ يوم 7 يناير.. موعد الإجازات الرسمية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:17 مساءً - يرغب العديد من الموظفين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة في معرفة الإجازات الرسمية 2025، تزامنًا مع اقتراب نهاية السنة الميلادية الحالية 2024، وبدء السنة الجديدة والتي تحتوي على 14 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، حيث تبدأ أولى الإجازات في يناير المقبل وتكون آخر في أكتوبر 2025.

وفي هذا الصدد تستعرض كلمتك، في السطور التالية لقرائها، الإجازات الرسمية المقررة خلال العام الجديد 2025، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــا.

الإجازات الرسمية في 2025

الإجازات الرسمية 2025

ويحصل الموظفين في الدولة على العديد من الإجازات الرسمية خلال العام الجديد 2025، مدفوعة الأجر والتي تأتي على النحو التالي:

- إجازة عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير 2025.

- إجازة ثورة 25 يناير يوم 25 يناير 2025.

- إجازة وقفة عيد الفطر المبارك يوم 30 مارس 2025.

- إجازة عيد الفطر المبارك يوم 31 مارس 2025.

- إجازة عيد شم النسيم يوم 21 أبريل 2025.

- إجازة عيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل 2025.

- إجازة عيد العمال 1 مايو 2025.

- إجازة يوم وقفة عرفات 5 يونيو 2025.

- إجازة عيد الأضحى المبارك 6 و7 يونيو 2025.

- إجازة رأس السنة الهجرية يوم 26 يونيو 2025.

- إجازة ثورة 30 يونيو يوم 30 يونيو 2025.

- إجازة عيد الثورة يوم 23 يوليو 2025.

- إجازة عيد المولد النبوي الشريف يوم 4 سبتمبر 2025.

- إجازة 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة المصرية يوم 6 أكتوبر 2025.

الإجازات الرسمية في 2025

موعد أول وآخر إجازة في العام الجديد 2025

وتُعد أولى الإجازات الرسمية التي يحصل عليها الموظفين في الدولة بالقطاع الحكومي والخاص، يوم 7 يناير 2025 وهي تصادف عيد الميلاد المجيد، فيما تنتهي الإجازات الرسمية يوم 6 أكتوبر وهو عيد القوات المسلحة المصرية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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