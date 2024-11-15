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كرة القدم النسائية، طبيبة الأهلي تكشف تفاصيل إصابة ميا داردن بالتواء في الكاحل - أخبار كلمتك

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كرة القدم النسائية، طبيبة الأهلي تكشف تفاصيل إصابة ميا داردن بالتواء في الكاحل - أخبار كلمتك

كرة القدم النسائية، طبيبة الأهلي تكشف تفاصيل إصابة ميا داردن بالتواء في الكاحل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:21 مساءً - قالت روض حسين، طبيبة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ميا داردن تعرضت لإصابة بالتواء في كاحل القدم الأيسر أثناء مشاركتها في مباراة الفريق أمام الجونة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وأوضحت طبيبة الأهلي  أن اللاعبة الأمريكية أجرت أشعة عقب المباراة أثبتت إصابتها بالتواء في كاحل القدم، ومن المقرر إجراء أشعة جديدة خلال يومين لتحديد درجة الإصابة قبل وضع البرنامج المناسب لها.

كانت اللاعبة تعرضت للإصابة في الدقيقة 42 من الشوط الأول بعد كرة مشتركة مع إحدى لاعبات الجونة داخل منطقة الجزاء، لتغادر المباراة علي أثر تلك الإصابة. 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا على حساب منافسه الجونة بنتيجة 11-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، بملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

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تشكيل سيدات الأهلي أمام الجونة

 
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.


خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.


خط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عصام.


خط الهجوم: منة طارق وميا داردن ونادين غازي.

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وتواجد على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا وأمل ناصر وحبيبة عمر وندى خالد وشهد هشام وسارة كرد وأشرقت عادل وشارتي روبن ومريم خميس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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